Michaelu Imperioliju je najtežje snemati do žensk nasilne prizore

Igralec Michael Imperioli je za The Guardian spregovoril o najtežjem prizoru, ki ga je moral posneti v svoji karieri. Dejal je, da je bil to trenutek v seriji Sopranovi , ko je bil njegov lik Christopher Moltisanti nasilen do svoje zaročenke Adriane La Cerva, ki jo je igrala Drea de Matteo .

"Veliko lažje je ustreliti mafijca ali vzeti heroin," je pojasnil 57-letni Imperioli in omenil težavno življenje svojega lika. "To zame ni bilo težko. Toda tisto z njo je bilo." Nasilje, ki ga je moral izvajati v seriji, je opisal kot "najbolj brutalno težko stvar", ki jo je moral narediti pred kamero. Pojasnil je, da je deloma to tako zahtevno zaradi tehničnih razlogov, saj kot igralec "poskušaš biti previden, da ne poškoduješ osebe," hkrati pa je bilo težko tudi dejstvo, da je moral "priti do točke izvajanja nasilja nad žensko".

"Moraš iti do nekaj grdih točk, da prideš tja. Včasih je zelo nenadno. Včasih je to nekaj, kar je prisotno v tvojem življenju, česar se lahko dotakneš. Včasih moraš iti nekam v preteklost in včasih moraš iti v domišljijski kraj," je pojasnil proces, kako se igralec loti tako psihično zahtevnega prizora. Dodal je, da so v seriji za nasilne prizore, ki zahtevajo koreografijo in vajo, občasno uporabili kaskaderje. "Toda ko so se vključile kamere, se je zapletlo. Ko igraš na polno z vsemi čustvi, zlahka nimaš toliko nadzora kot na vaji," je dejal ameriški igralec. "Torej moraš biti res precej previden."