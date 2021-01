Michelle Pfeiffer bo upodobila prvo damo Betty Ford

V novi seriji The First Lady bo ameriška igralka Michelle PfeifferpostalaBetty Ford, žena 38. ameriškega predsednika Geralda Forda, ki je ZDA vodil med letoma 1974 in 1977.

Politična drama, katere zgodba se bo dogajala predvsem v Beli hiši, kot navaja New York Post, bo predstavila zgodbo prve dame skozi njene oči. Serija The First Lady bo predstavila zgodbo različnih prvih dam. V prvi sezoni bo tako predstavljeno življenje Eleanor Roosevelt in Michelle Obama, zdaj pa je odjeknila vest, da bo predstavljena tudi zgodba Betty Ford.

62-letna igralka je znana po različnih vlogah, zato njeni oboževalci komaj čakajo, da si ogledajo, kako se bo spoprijela z novim izzivom. Michelle smo sicer lahko spremljali v filmu Brazgotinec, v filmu Batmanova vrnitev je upodobila legendarno Catwoman, v 90. letih pa navdušila v drami Nevarna srca.

Betty je bila prva dama med letoma 1974 in 1977. Znana je predvsem po odkritem pogovarjanju o zlorabi substanc. Kasneje je ustanovila znameniti Center Betty Ford, s pomočjo katerega je ozaveščala o različnih družbenih težavah, predvsem o raku dojk, pravici do splava in neenakostih pri plačilu za delo med moškimi in ženskami.