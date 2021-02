Michelle Pfeiffer pripravljena, da znova upodobi Catwoman

Michelle Pfeiffer je v filmu Batmanova vrnitev (Batman Returns)zaigrala ob Michaelu Keatonu, ki se v prihajajočem filmu The Flash vrača v vlogi Batmana. Ob tej priložnosti so Michelle vprašali, ali bi se tudi ona bila pripravljena vrniti v omenjeno franšizo.

"Bi, če bi me kdo vprašal, pa me še nihče ni,"je 62-letna igralka povedala za spletno stran Screen Rant.

Michelle seveda ni edina, ki je v vseh teh letih imela priložnost upodobiti Catwoman. V omenjeni vlogi smo v preteklosti lahko videli kar nekaj izjemnih igralk. Leta 2004 je bila Catwoman Halle Berry, osem let kasneje pa smo v isti vlogi v filmu Vzpon viteza teme (The Dark Knight Rises) lahko videli Anne Hathaway. Nova, aktualna Catwoman pa je Zoe Kravitz, ki je zaigrala v filmuThe Batman, ki naj bi v kinematografe prišel leta 2022.