Michelle Williams bo v novem filmu upodobila legendarno Peggy Lee

V dogovorih glede sodelovanja s studii pa so tudiBillie Eilish ter njena mama Maggie Baird, omenja pa se tudi glavno ime založbe Darkroom, Justin Lubliner. Eilisheva je namreč Leejevo pogosto omenjala kot eno njenih glavnih inspiracij: ''Vse življenje sem poslušala ogromno stare glasbe – Franka Sinatro, Peggy Lee, Etto James in druge, saj so imele vse njihove pesmi popolno strukturo besedil.''

Peggy Lee se je rodila leta 1920 kot Norma Deloris Egstrom in je poslušalcem najbolj znana po svojem hitu z naslovom Fever, ki je postal senzacija, ko ga je leta 1958 posnela. Profesionalno se je začela s petjem ukvarjati pri 16 letih, pri 22 letih je posnela prvo pesem Somebody Else Is Taking My Place. Njeno kariero je zaznamovala tudi nominacija za oskarja za vlogo v filmu Pete Kelly's Blues ter nekaj vlog v Disneyjevi produkciji. Umrla je leta 2002.