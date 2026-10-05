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Film Mila/Marija osvojil nagrado občinstva v Zürichu

Zürich, 05. 10. 2026 17.53 pred 9 urami 2 min branja 3

Avtor:
STA A.J.
Nagrada občinstva ZFF

Celovečerni film Mila/Marija avstrijske filmske ustvarjalke slovenskih korenin Andrine Mračnikar je na filmskem festivalu v Zürichu prejel nagrado občinstva. Slovensko-avstrijsko-grška koprodukcija je med 28 filmi obeh tekmovalnih programov na festivalu, kjer je film doživel svetovno premiero, prejela največ glasov festivalskega občinstva.

Nagrado občinstva sta na sobotni zaključni slovesnosti 22. festivala v züriški operni hiši prevzela režiserka Andrine Mračnikar in producent Alexander Dumreicher-Ivanceanu iz avstrijske produkcijske hiše Amour Fou. Podelil jo je igralec Andy Garcia, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). Kot so še zapisali, ima za film, ki v središče postavlja upor koroških Slovencev proti nacizmu, priznanje občinstva poseben pomen. Mračnikar se v svojem prvem celovečernem igranem filmu posveča temi, ki je tesno povezana tudi z zgodovino njene družine in s katero se ustvarjalno ukvarja že vrsto let.

Zmagovalni film Mila/Marija.
Zmagovalni film Mila/Marija.
FOTO: Vertigo

Dogajanje filma je postavljeno v leto 1942 v gorsko vas na avstrijskem Koroškem. Mila in njen brat Hanzi se med drugo svetovno vojno pridružita oboroženemu odporu koroških slovenskih partizanov. Mila pod ilegalnim imenom Marija postane poveljnica svoje enote in se v boju za svobodo znajde pred težkimi odločitvami. Film skozi njeno zgodbo odpira vprašanja odpora, jezika, pripadnosti in pravice do samoodločanja.

V vlogi Mile nastopa Doroteja Nadrah, njenega brata Hanzija igra avstrijski igralec in glasbenik Oskar Haag. V mednarodni igralski zasedbi so tudi številni slovenski igralci, med njimi Marko Mandić, Petja Labović, Jurij Drevenšek, Anuša Kodelja, Jure Henigman, Nina Valič, Urban Kuntarič, Tina Potočnik Vrhovnik, Timon Šturbej, Saša Tabaković in Minca Lorenci.

Igralec Andy Garcia je nagrado občinstva na zaključni slovesnosti v züriški operni hiši izročil režiserki in producentu Alexandru Dumreicherju-Ivanceanuju iz produkcijske hiše Amour Fou
Igralec Andy Garcia je nagrado občinstva na zaključni slovesnosti v züriški operni hiši izročil režiserki in producentu Alexandru Dumreicherju-Ivanceanuju iz produkcijske hiše Amour Fou
FOTO: ZFF

Mila/Marija je prvi celovečerni igrani film, ki v ospredje postavlja zgodovino odpora koroških Slovencev proti nacistični diktaturi. Obenem gre za prvo celovečerno igrano koprodukcijo med Slovenijo in Avstrijo. Nastal je v produkciji avstrijske hiše Amour Fou Vienna in slovenske produkcijske hiše Vertigo, producentov Danijela Hočevarja in Katje Lenarčič, ter v koprodukciji z grško hišo Indigo View in Ruth Beckermann Filmproduktion.

Slovenski ustvarjalni delež je ob igralski zasedbi močno zastopan tudi v avtorski ekipi. Pri filmu so med drugim sodelovali scenograf Miha Knific, snemalec zvoka Aljaž Lukan, skladatelj Tomaž Grom in oblikovalec zvoka Julij Zornik. Film bo 2. decembra odprl mednarodni filmski festival K3 v Beljaku.

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Nagrada film Mila/Marija Zurich

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KOMENTARJI3

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FAUSTOS1
05. 10. 2026 20.23
slovenska profašistična vlada bo seveda prepovedala ta film v sloveniji v abrazložitvi ker žali desnuharje.
Odgovori
0 0
Bolfenk2
05. 10. 2026 20.18
Lepo da v Avstriji cenijo partizane naš NOB. Boj slovenskih partizanov proti nacizmu je Avstrijcem omogočil, da so se po vojni smatrali kot žrtev nacizma in da so dobili nazaj državo in nevtralnost. Partizani so se borili proti tujcem in ta patriotizem pogrešam danes pri politikih
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
05. 10. 2026 20.19
Ko spustijo v državo vsakega ilegalnega pritepenca in ga še hranijo z našim denarjem.
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0 0
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