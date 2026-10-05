Film Mila/Marija osvojil nagrado občinstva v Zürichu

Nagrado občinstva sta na sobotni zaključni slovesnosti 22. festivala v züriški operni hiši prevzela režiserka Andrine Mračnikar in producent Alexander Dumreicher-Ivanceanu iz avstrijske produkcijske hiše Amour Fou. Podelil jo je igralec Andy Garcia , so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). Kot so še zapisali, ima za film, ki v središče postavlja upor koroških Slovencev proti nacizmu, priznanje občinstva poseben pomen. Mračnikar se v svojem prvem celovečernem igranem filmu posveča temi, ki je tesno povezana tudi z zgodovino njene družine in s katero se ustvarjalno ukvarja že vrsto let.

Dogajanje filma je postavljeno v leto 1942 v gorsko vas na avstrijskem Koroškem. Mila in njen brat Hanzi se med drugo svetovno vojno pridružita oboroženemu odporu koroških slovenskih partizanov. Mila pod ilegalnim imenom Marija postane poveljnica svoje enote in se v boju za svobodo znajde pred težkimi odločitvami. Film skozi njeno zgodbo odpira vprašanja odpora, jezika, pripadnosti in pravice do samoodločanja.

V vlogi Mile nastopa Doroteja Nadrah, njenega brata Hanzija igra avstrijski igralec in glasbenik Oskar Haag. V mednarodni igralski zasedbi so tudi številni slovenski igralci, med njimi Marko Mandić, Petja Labović, Jurij Drevenšek, Anuša Kodelja, Jure Henigman, Nina Valič, Urban Kuntarič, Tina Potočnik Vrhovnik, Timon Šturbej, Saša Tabaković in Minca Lorenci.