Milena Zupančič prejemnica častne nagrade na filmskem festivalu v Srbiji

V Subotici so na mestnem trgu že 14. julija prikazali film Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba iz leta 2017, v katerem ima Milena Zupančič eno ključnih vlog. Dokumentarni film o nastajanju gledališke predstave Boris, Milena, Radko sta režirala Matjaž Ivanišin in Rajko Grlić .

Festival evropskega filma Palić bo potekal do 23. julija, dogajanje se osredotoča na slovenska dela, na ogled je dvanajst filmov, od tega šest kratkih in šest celovečernih.

18. julija je bil predstavljen kratki dokumentarni film Neločljivi režiserja Marka Naberšnika. V času razglašene epidemije covida-19 je bilo gibanje omejeno in družabno življenje prekinjeno. Film Neločljivi tako pripoveduje zgodbo o prijateljih, ki so kljub temu našli način, da se povežejo in drug drugemu zaupajo svoje misli. Sledil mu je film Korporacija režiserja Mateja Nahtigala. Zgodba je sledeča: Leon Gall je policijski inšpektor v poznih tridesetih. Včasih deluje na robu legalnosti, vendar ni koruptiven. V četrti, kjer je odraščal s svojo pokojno materjo, narkomanko, Korporacija Rihter želi pričeti gradnjo največjega stavbnega kompleksa v zgodovini mesta. Leon Gall prek svoje punce, luksuzne prostitutke Veronike Gril, ki zadovoljuje pomembnega politika in enega izmed glavnih akterjev pri projektu, izve, da je bil nakup tamkajšnjega zemljišča sumljiv. Igralka Jana Zupančič je na 22. Festivalu slovenskega filma prejela vesno za najboljšo žensko stransko vlogo.



Občinstvu bo na ogled tudi kratki igrani film Bik ob prisotnosti scenarista in režiserja Bojana Labovića. Zgodba je osredotočena na protagonista Milana Vebra. Ta je 40-letni brezposelni likovni pedagog, ki je že nekaj časa brez službe in mu kronično primanjkuje denarja. Živi v poceni najeti garsonjeri nekdaj žive delavske četrti industrijskega mesta ter se počuti premlad, da bi se postaral in prestar, da bi začel znova. Vse do trenutka, ko nekega jutra po prekrokani noči hoče odpreti pločevinko govejega golaža. Takrat skozi okno na ulici zagleda bika. Tistega bika, ki je pravkar pobegnil iz klavnice. Takoj za tem bo na voljo film Ne pozabi dihati režiserja Martina Turka. Govori o petnajstletnem Klemnu, ki odrašča z mamo in starejšim bratom Petrom v malem mestecu sredi slikovitih ravnic Bele krajine. Utečeni vsakdan najraje preživlja na teniškem igrišču ali ob bližnji reki z bratom, ki ga občuduje in mu je vzornik. V vročih poletnih dneh se zdi, da bo idila trajala večno. A starejši brat Peter se v zadnjem letniku, tik pred odhodom na študij v Ljubljano, nenadoma zaljubi v prelepo vrstnico Sonjo. Ves svoj čas bi zdaj rad preživljal z dekletom, zato mlajšega brata postavi na stranski tir. Klemena ob bratovi odtujitvi prežemajo silovita čustva, ki se zmedeno razpenjajo vse od ljubosumja do splošnega nelagodja in tesnobe do vseh in vsega naokoli. Na živce mu gredo celo prijatelji, sploh vanj očitno zatreskana, leto dni mlajša Jana.

Torek, 20. julija, bo namenjen kratkemu igranemu filmu Lovka režiserke Urške Djukić in Pojdi z mano režiserja Igorja Šterka. Lovka je zgodba o Silvi, ženski srednjih let, ki je izgubila stik s svojo žensko platjo. Zagnana lovka gre prvič na lov s svojo hčerko. Iniciacijski ritual ne poteka, kot bi moral: Silva se domov ne vrne samo z divjim prašičem, temveč tudi s kljuvajočim vprašanjem o lastni identiteti. Pojdi z mano pa je topla in napeta zgodba o odraščanju, ljubezni, prijateljstvu in junaštvu, ki nam izvirno postavlja vprašanje, kaj se zgodi, ko v današnjem svetu odpove tehnologija. Film je skupno prejel kar sedem nagrad, med drugim tudi nagrado občinstva na Festivalu slovenskega filma leta 2016.