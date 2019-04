Milijarda ljudi po svetu gledala Igro prestolov

V zadnji, osmi sezoni globalno popularne in oboževane serijeIgra prestolovbo le šest delov, a bodo zadnji štirje deli dolgi po kar 75 minut. Znano je sicer, da serijo vrtijo po 207 državah, v kar 194 državah pa tudi simultano. Snemali so jo na Severnem Irskem, v Republiki Irski, v Maroku, na Malti, v Španiji, na Hrvaškem, na Islandiji, v ZDA, Kanadi in na Škotskem.

Twitter je eksplodiral, saj je bil najbolj "obremenjen" ključnik prav #GameOfThrones,oboževalci so izrazili svoja mnenja, čeprav se morajo tisti, ki prvega dela nove sezone še niso videli, paziti, da jim kdo z razkrivanjem dogajanja ali kakega zapleta ne bo pokvaril užitka. Po svetu si je tokratno premiero osme sezone ogledalo okoli milijarde ljudi, številni pa so se na to dobro pripravili, saj so imeli zabave po različnih koncih sveta.

Premiera osme sezone tako ni postregla s tem, da bi Nočni kralj že prišel do Zahodnjega, Jon Snow (Kit Harington) pa je končno izvedel, kdo je v resnici, resnični dedič za jekleni prestol, njegova nova kraljica Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) pa je prvič stopila v Zimišče.

Že pred začetkom osme sezone je bilo v letošnjem letu preko 15 milijonov tvitov na temo serije, najbolj pa so se uporabniki Twitterja razpisali 5. marca letos, ko se je pojavil napovednik za zadnjo sezono.

Od leta 2011, ko se je serija začela, pa je bilo do zdaj že preko 200 milijonov tvitov namenjenih tej neverjetno popularni seriji, ki jo obožujejo po vsem svetu. Največ tvitajo Američani, ki jim sledijo Brazilci in Britanci, najbolj zanimivi pa se jim zdijo liki Jona Snowa ter Daenerys in Arye Stark.