Milko poljubil drugo kandidatko: Jaz sem klasični potepuh

"Dona in Ivan nista par. Da ne bo šlo, je bilo jasno že na njunem prvem srečanju. Nimata šanse," je komentiral izkušeni Milko , Siniša pa je povedal, da bi se z Martino z veseljem poročil že jutri. No, ona pa je pokazala, da je malce bolj previdna: "On samo govori o prstanu, jaz pa čakam."

Skupni vikend v Istri se v šovu Ljubezen na vasi nadaljuje. Voditeljica Anita Martinović ga bo preživela skupaj s kmeti in njihovimi izbrankami ter poskrbela za zabavo in od njih izvedela najbolj sočne skrivnosti. Dona je prisotne zelo hitro obvestila, da z Ivanom nista par, kar pa drugih niti ni presenetilo.

Drugim kmetom je šlo Zvonkovo filozofiranje o odnosu s Smiljo malce na živce. No, zaljubljenost med Milkom in Jasno pa je očitno zbledela. "Poslala mi je sporočilo, da živi z nekom. Tu je stop, pika, konec in nič več," je rekel kmet in priznal, da se z Jasno po tem sporočilu niti ni več slišal.

Anita je kmete in kandidatke povabila, da se zberejo, da bi zaigrali zabavno igro zaupanja. Kmetje so morali s prekritimi očmi zaupati svoji kandidatki, se pri tem usesti na stol in z zadnjico prepoznati predmet, na katerega so se usedli. Prvi se je usedel Milko, in sicer na torto. To ga je spravilo v slabo voljo. "Zanj je to bila velika sramota. In za to sem kriva jaz," je komentirala Jasna.

Svoj predmet pod zadnjico je najhitreje ugotovil Ivan, ki se je usedel na gobo. In čeprav je Ivan zmagal v igri, Dona še vedno ni bila ravno presunjena. "To se meni ne da. Nimam živcev za to. Če ne bi bilo drugih kandidatov tu, bi umrla od dolgčasa."

Po igri je sledila zabava, pri kateri seveda ni manjkalo glasbe, petja, plesa in niti tračev. Dragoljub in Ljiljana sta uživala v medsebojnih nežnostih, a te sreče žal niso imeli vsi. "Mislim, da bi samo en ples z njim Ivanu dal lažno upanje, in sem se temu raje izogibala," je povedala Dona in na ples povabila Milka. "Bilo bi fer, da bi vsaj en ples odplesala z mano," je bil žalosten Ivan.

Naslednje jutro so nekateri kmetje in kandidatke preživeli v miru, drugi pa so bili pripravljeni za napad. Jasna je napadla Milka, ker je na zabavi ni niti pozdravil in je ni iskal. Povedala mu je, da naj se okoli njunega odnosa ne trudi več. "Si obupal nad nama? Vsaj glej me v oči eno minuto, prosim," je besnela Jasna, Milko pa je bil samo tiho.

"Z njim bi lahko bila brez težav, samo če bi me poslušal," je povedala Jasna. "Toliko sem star, da nočem, da mi nekdo nenehno diha za ovratnik. Jaz sem klasični potepuh," je povedal Milko. Po prvem prepiru se jim je pridružila Anita, da bi skupaj strnili vtise z zabave. Drugi kmetje so izdali Milka in razkrili, da je Marino poljubil na usta.

"Resnično sem mislila, da me bo poljubil na lice. Ni mu bilo treba, da me poljubi točno na usta," je povedala Marina in dodala, da jo je Milkova poteza zelo šokirala.

"Jasna je zapustila zabavo, zato je ni bilo na spregled. Midva nisva v zvezi," se je branil Milko. Malce bolj romantično pa je pri Dragoljubu, ki je zjutraj vsem prisotnim povedal, da sta z Ljiljano zaljubljena in v zvezi. "Nihče nam nič ne more, v zvezi sva in rada se imava," je povedala Ljilja. Tudi Siniša in Martina sta priznala, da sta skupaj in da načrtujeta skupno prihodnost.

Anita je o ljubezni vprašala tudi Zvonka. "Zvonkec, rekel si, da si želiš doživeti ljubezen. Zanima me, ali je Smilja izpolnila tvoja pričakovanja ali si samo rad med nami in vse svoje čare zgolj prikazuješ za na televizijo?"

"Vse skupaj. Pokazati se, zabavati se, družiti se," je povedal Zvonko, drugi pa so komentirali, da je pri njem verjetno bila pomembnejša promocija v šovu kot sama ljubezen. "Rada bi, da bi se zgodilo nekaj več med nama," je skromno komentirala Smilja.

"In kaj naj zdaj naredim, če se je ona zaljubila?" je Zvonko še naprej komentiral in ni prenehal z zagovarjanjem, da je on v njej videl zgolj prijateljstvo.

Kako se bo končala romanca med kmeti in njihovimi kandidatkami, spremljajte še naprej na POP TV, od ponedeljka do petka ob 21. uri.