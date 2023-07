Milko poljubil dve tekmovalki, Hrvoje okaral bahavo Suzano

Dragoljub se je odločil, da svoje dame odpelje na večerjo v restavracijo, spet pa je bilo čutiti drobna trenja med Silvano in Ljiljano . "Nisva zaljubljena ne v tvoj kraj ne vate," je v nekem trenutku rekla Ljiljana, Silvana pa jo je potolažila in pokazala, kako zelo ji je kmet všeč.

Tudi Siniševe prijateljice so se pripravljale na izhod, zvezda pa je bila Paulina, ki je najdlje časa izbirala idealno obleko in ličila."Mislim, da sem dobro izbral dekleta, so sproščene, divje kot jaz in to mi ustreza," je dejal kmet in jim napovedal, da bodo od jutri naprej začeli opravljati kmečka dela.

"Bova delala. Če se mi poškodujejo nohti, ti plačaš pedikuro. Vse sva dogovorjena," mu je povedala Paulina, strinjala pa se je tudi Vesna."Jezi me, da je Paulina v središču pozornosti," je komentirala Martina. Vesela ekipa je nato zaigrala biljard, Siniša pa je Martini priskočil na pomoč s palico za biljard. "Mislim, da sem Siniši všeč," je dejala. Tudi Ivan je svojima dekletoma pripravil zabavo, da sta lahko spoznali njegove najbližje prijatelje. Večer se je nadaljeval s pesmijo in plesom, njegovi prijatelji pa so opazili kemijo z Donno.

Naslednje jutro je na Zvonkovi kmetiji Smilja izkoristila priložnost, da se prva zbudi in Zvonku skuha kavo. "Vesela sem, da sem bila z njim sama, brez konkurence," je priznala. Zvonkove dame so se nato vrgle v pripravo kosila, zbadanje pa se je nadaljevalo. Brankica je opazila, da si je Smilja že nadela predpasnik in s tem pokazala, da je posestnica, Irena pa ji je dejala, da se bo za kmeta borila na vsak način.