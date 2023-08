Milko se je vrnil k nekdanji ženi, Hrvoje ponoči pisal Paulini

Tudi Siniševi dekleti Paulina in Vesna sta prišli na srečanje. "Sploh se ne veselim. Razočarana sem," je povedala Hrvojeva kandidatka Suzana, medtem ko je Marina povedala, da nima dovolj poguma, da bi se soočila z njo in Dragano . "Ona ni oseba, s katero bi lahko spila kavo," je komentirala Suzana.

Voditeljica Anita Martinović je pozdravila dame in napovedala prihod kmetov, ki so jih dekleta pričakala z aplavzom.

Prvi na vrsti je bil Hrvoje, ki ni mogel skriti treme, ko se je usedel ob svoje kandidatke. Povedali so, da so v dobrih odnosih, z Marino pa sta ostala prijatelja. "Pričakovala sem, da bo zmagala Dragana," je povedala Suzana.

Na vrsti je bil Milko, ki je bil pripravljen na napad. "Ljubosumna si, da sem te izločil," je zabrusil Mandi. "Z Milkom sva se dogovorila, da ostaneva prijatelja, čeprav se zdi, da si on želi več kot to. Milko je moj prijatelj s koristmi," je povedala Jasna.

Anita je pozvala Zvonka, da je prišel njegov čas pripovedovanja. Irena in Brankica sta bili še posebej pripravljeni na soočanje, medtem ko je Smilja pohvalila njegov videz. "Ni mi pisal in niti zahvalil se mi ni za sodelovanje. Z njima dvema se je dopisoval, to sem na koncu vse izvedela. On sploh ni iskrena oseba, on si samo želi biti priljubljen," je povedala Irena.

Na vrsto sta prišla še Siniša in Ivan. Anita je povedala vsem prisotnim, da Gabrijela ni mogla priti na srečanje zaradi poškodbe pri delu.

"Zdi se drugačen. Ob prihodu se mi je zdel bolj sproščen, srečnejši, bolj ponosen," je povedala Vanja za Ivana, Dona pa je dodala: "Niti malo ga nisem pogrešala." Priznala je, da je po romantičnem potovanju celo blokirala njegovo številko.

Za konec je ostal še Dragoljub. "Če že noče, da se slišiva, da se vsaj vidiva," je potiho zadevo komentirala Silvana. "Osvojila ga je z lažnimi solzami. Obstajajo sporočila. Obstaja resnica. Danes bodo padle maske. In te ženske ne kličem po imenu, ona je zame 'kandidatka iz metropole'," je povedala Silvana.

"Njen ego je nadvladal vse ostalo," je o Silvani povedal Dragoljub. Silvana pa ni odnehala. Vprašala ga je, kdo je ženska iz Avstrije, h kateri nenehno hodi. Povedal ji je, da je to njegova sestra, kar je Ljiljana tudi potrdila. A Silvana ni odnehala. "Zakaj sta se torej v Novem Vinodolskem v hotelu prijavila kot zaročenca. Klicala sem v hotel in se predstavila kot nekdo, ki ima za kmeta neko nujno informacijo. Ženska na telefonu je povedala, da je on zapustil hotel s svojo zaročenko." Ljiljane zgodba ni prizadela, se je samo sladko smejala. "Tu ni potreben nikakršen komentar."

Nato so se vrnili k Hrvoju. Suzana je povedala, da nikoli ne bi mogla biti z njim, saj je kasneje izvedela, da je pošiljal sporočila Silvani. "On je mene 'klicaril' cele noči, da bi se dobila. On je kot leteči medvedek," je povedala Paulina in potrdila, da si jo je Hrvoje želel, in dodala, da njegove ponudbe ni sprejela. "Odprt sem za vse možnosti. Tudi za Suzano," je povedal Hrvoje.

In Milko? Tu so dekleta izvedela, da je se Šibeničan vrnil v objem k svoji nekdanji ženi. "Moja bivša mi je potrkala na vrata in naprej veš, kaj se je dogajalo. Rekla je, da bo spet prišla k meni. Gledal sem njene lepe oči, njeno energijo, čustva so naredila svoje."