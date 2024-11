Milla Jovovich se bo podala v boj z živimi mrtveci

Milla Jovovich bo zaigrala v zadnjem filmu Georgea A. Romera Twilight Of The Dead. Milli, ki se bo v boj z živimi mrtveci podala po dolgoletni glavni vlogi v uspešnici zombijevske franšize Nevidno zlo (Resident Evil), se bo v eni izmed glavnih vlog pridružila še ameriška igralka Betty Gabriel . Pod režijo filma, za katerega je produkcija načrtovana v marcu 2025, se bo podpisal Brad Anderson .

Kot je dejal, filmu pripisuje enako pomembno vlogo kot uspešnim postapokaliptičnim trilerjem, kot so Jaz, legenda režiserja Francisa Lawrencea, Tiho mesto Johna Krasinskega ali Cesta Johna Hillcoata. Pri vseh gre po njegovih besedah za žanrske zgodbe, ki so obenem tudi zelo čustvene. "Ko sem prvič prebral scenarij, sem na koncu zajokal, kar je za tovrstne zgodbe nenavadno. Vendar ima to svojo privlačnost – kombinacijo grozljivke in 'zlomljenega srca'," je pojasnil.

Po pisanju portala Deadline bo dogajanje filma postavljeno na tropski otok, predstavljena pa bo temna narava človeštva z vidika zadnjih ljudi na Zemlji, ki so se znašli med živimi mrtveci.

Filmsko zgodbo je spisal eden najvplivnejših avtorjev in režiserjev grozljivih filmov George A. Romero, ki je preminil leta 2017. Istega leta bi moral biti osrednji gost Grossmannovega festivala v Ljutomeru. Kultni režiser se je proslavil že z omenjenim prvencem iz leta 1968 Noč živih mrtvecev. Film, pod katerega se je podpisal kot soscenarist in režiser, je povzročil revolucijo v žanrskem filmu in velja za najpomembnejšo grozljivko vseh časov. S tem filmom je žanr nepovratno vstopil v moderno dobo in za sabo pustil vse stare grozljivke, ki so odtlej postale staromodne, nenevarne in celo naivne.