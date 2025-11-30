Svetli način
Millie po domnevni pritožbi zaradi ustrahovanja: Z Davidom imava odličen odnos

Los Angeles, 30. 11. 2025 13.28 | Posodobljeno pred 1 uro

Zvezdnica serije Stranger Things je v nedavnem intervjuju razblinila dvome o domnevno napetem odnosu s starejšim soigralcem Davidom Harbourjem, s katerim sodeluje že desetletje. Millie Bobby Brown je poudarila, da se ob njem počuti varno in da imata odličen odnos, kljub poročilom o pritožbi zaradi ustrahovanja, ki naj bi jo domnevno vložila proti njemu.

Igralka Millie Bobby Brown, zvezdnica serije Stranger Things, je v nedavnem intervjuju za portal Deadline spregovorila o snemanju zadnje sezone šova, ki jo je izstrelil med zvezde. Kljub poročanju o napetem odnosu med njo in starejšim soigralcem Davidom Harbourjem je dejala, da se je z vsemi na setu počutila varno.

Millie Bobby Brown in David Harbour v peti sezoni serije Stranger Things.
Millie Bobby Brown in David Harbour v peti sezoni serije Stranger Things. FOTO: Profimedia

O snemanju intenzivnih scen s Harbourjem je dodala: "Seveda se ob njem počutim varno. Skupaj delava že 10 let. V seriji igrava očeta in hčerko, naravno je, da sva se zbližala bolj kot z nekaterimi drugimi, saj sva skupaj posnela kar nekaj intenzivnih prizorov, še posebej v drugi sezoni. Z Davidom imava odličen odnos, pri snemanju prizorov in pripravah nanje tesno sodelujeva in res sem navdušena, da bom videla – da bodo vsi videli trud in ljubezen, ki sva ju vložila v zaključek najinega razmerja in kako je to videti. Vsakič, ko vidim, da sem na seznamu za delo z njim, želim dati vse od sebe, ker vem, da mi bo to vrnil."

Njene besede se sicer ne skladajo s poročanjem o domnevni pritožbi zaradi ustrahovanja in nadlegovanja, ki naj bi jo 20-letnica vložila proti 50-letniku. Da se poročanja tujih medijev ne skladajo z resnično naravo odnosa med zvezdnikoma, je postalo jasno že na losangeleški premieri, kjer sta Millie in David skupaj pozirala fotografom, pri tem pa se zabavala, si šepetala na uho in se na široko režala.

Preberi še Sta zvezdnika serije Stranger Things zakopala bojno sekiro?

Spomnimo, novico o domnevni pritožbi je prvi poročal tabloid Daily Mail, ki je trdil, da je igralka pred snemanjem zadnje sezone serije vložila pritožbo proti njemu zaradi ustrahovanja in nadlegovanja. Harbour naj bi se zaradi igralkinih trditev soočil z notranjo preiskavo, ugotovitve preiskave pa niso znane. Zvezdnica naj bi finale serije snemala tudi v spremstvu osebnega predstavnika na snemanju. Vir je poudaril, da nadlegovanje ni bilo spolne narave.

