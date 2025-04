Miloš Biković o Belem lotosu: Prihajam iz Srbije, ne pristajam na ultimate

Srbski igralec Miloš Biković je v Slovenijo prišel malce utrujen, saj je prišel iz Rusije preko Beograda, potem pa ga je čakala še pot do slovenske prestolnice. A igralec nas je vseeno sprejel s toplim nasmehom in z nami delil zgodbe iz sveta filma. Medtem ko domači gledalci še vedno navdušeno spremljajo njegovo vlogo v seriji Južni veter pa Bikovićeva kariera že dolgo presega regionalne meje.

Zvezdnik, ki ga slovensko občinstvo najbolje pozna po vlogi Maraša v seriji Južni veter, ki je na voljo tudi na VOYO, je meje Srbije že zdavnaj 'prerastel'. "Južni veter je bil zame prelomnica, odprl mi je nove poti," je povedal Miloš Biković v intervjuju in subtilno namignil, da ima zgodba še veliko potenciala za nadaljevanje.

Od Balkana do Rusije in dlje

Biković se je v zadnjih letih trdno zasidral v ruski filmski industriji, kjer snemajo več sto filmov na leto in kjer produkcija dosega razsežnosti, ki so za Balkan nedosegljive. Vztrajno in predano je usvojil ruski jezik in postal eden najbolj prepoznavnih obrazov tamkajšnjih filmskih platnov. "V Rusiji sem igral v filmih, ki so podirali rekorde. Film Sluga si je denimo v kinu ogledalo 12 milijonov ljudi," pove s ponosom in potrdi, da je tam tako velika zvezda, da si ga režiserji tako želijo v glavni vlogi, da zanj celo prirejajo scenarije.

Hollywoodske sanje? Ne za vsako ceno.

Ko je bil izbran za vlogo v seriji Beli lotos, so mu kasneje sodelovanje odpovedali. "To je bila zame preizkušnja. Prihajam iz Srbije, ne pristajam na ultimate," je povedal odločno o odločitvi ameriške produkcijske hiše, da mu po tem, ko so ga že izbrali za vlogo, podgodbo prekličejo.

Biković ne skriva, da ni nikoli sanjal o Hollywoodu. "Moj cilj ni bila svetovna slava, temveč ustvarjati za ljudi, ki me razumejo – to so Srbi, Slovenci, Rusi, Azerbajdžanci ... Za vsakega, ki čuti, da si delimo nekaj skupnega," pravi.

Vloga očeta in nove prioritete