Miloš in Šime: Eden se hitro zjoka, drugi ne joka nikoli

Na vprašanje, ali moški jokajo, je Šime odgovoril, da ne joka velikokrat, Miloš pa je ranljivo povedal: "Po horoskopu sem riba in v podznaku rak, zato se že od nekdaj soočam s težo čustev. Že kot otroka so me lahko zelo hitro prizadeli."

Šime pa pravi, da nikoli ni jokal: "Bili so trenutki, ko mi je bilo res težko, ko sem imel cmok v grlu. Bilo mi je težko, padel sem v majhno depresijo. Bilo je obdobje, ko sem bil popolnoma izgubljen. Nikoli pa ni prišlo do točke, da bi jokal."

