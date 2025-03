Miloš izločil Majo, Šime šokiral s svojo odločitvijo

Šime in Miloš sta se vrnila v vilo, kjer so imeli še eno zadnjih koktajl zabav. Vsak sanjski moški je imel samo še po štiri dekleta in se je moral odločiti, katero od deklet bo tokrat poslal domov. Čustev je vedno več, odločitev vedno težja.

Miloš je na pogovor na samo povabil Slovenko Majo Grintal, s katero sta se pogovarjala o njunem odnosu in tako je Maja Milošu postavila vprašanje, če on med njima čuti kakšno seksualno privlačnost. Sama je rekla, da jo čuti in to potrdila tudi v izjavi in pozneje svojim prijateljicam, ki so jo čakale, da jim poroča, kaj vse sta se s postavnim Srbom pogovarjala. Miloš se je odgovoru sicer spretno ognil, a Maja je ves čas zabave ostala samozavestna in prepričana, da ima možnosti za nadaljevanje v šovu. "Imava spogledljivo energijo, skupne teme in poglede na svet, ampak nekaj mi je manjkalo," je na koncu povedala Maja, Glorija pa je dodala: "Mislim, da Milošu Maja ni tako zelo všeč."

In očitno Maje zadnji občutek ni prevaral, čeprav je bila na zabavi še zelo navdušena nad njunim pogovorom. Na ceremoniji vrtnic je Miloš povedal: "Maja, zdi se mi, da sem ti danes vse povedal in razložil. Manjka tisto nekaj." In tako je svojo zadnjo vrtnico podaril Gloriji.