Miloš po Majinem vprašanju: Ni mi bilo čisto jasno, o čem govori

Maja pravi, da je nad Milošem navdušena, saj se ji zdi zelo umirjen in zrel moški, s katerim se lahko pogovarjaš, Miloš pa za Majo prav tako pravi, da se mu zdi zelo zrela in zanimiva. Še vsakič do zdaj, ko sta se pogovarjala na samem, je Miloša zanimalo Majino delo, saj se ukvarja z intimnostjo in seksologijo. Na enem od zmenkov mu je tako na primer pokazala intimno vajo.

Tokrat pa je Maja imela vprašanje za Miloša. Vprašala ga je, kako si zamišlja svojo zvezo, ali želi monogamno ali kakšno drugačno. Na to ji je Miloš odgovoril: "Ni to edina možnost?" Maja ga je podučila, da obstaja še veliko več različnih zvez, a da je sama trenutno na točki, kjer si želi izključno monogamen odnos.