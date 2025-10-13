Minecraft: Film po velikem uspehu že z nadaljevanjem

Režiser bo tako kot pri prvem filmu Jared Hess, ki se skupaj s Chrisom Galletto podpisuje tudi pod scenarij.
V prvem delu Minecraft: Film so med drugim zaigrali Jack Black, Emma Myers, Jason Momoa, Jemaine Clement, Jennifer Coolidge in Kate McKinnon.
Filmska adaptacija videoigre je bila v začetku letošnjega leta finančno izjemno uspešna, saj je po vsem svetu zaslužila 824 milijonov evrov in postala drugi najbolj dobičkonosen film leta, je na spletni strani nedavno poročal The Hollywood Reporter.
Film so premierno prikazali v začetku aprila. V ZDA se je ob začetku predvajanja filma v kinematografske blagajne zbralo približno 140 milijonov evrov, po vsem svetu pa 269 milijonov evrov, kar že velja za doslej najboljši začetek za film, ki je posnet po videoigri. Minecraft: Film je s tem že prehitel filmsko adaptacijo video igre Brata Super Mario: Film pred dvema letoma.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.