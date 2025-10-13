Svetli način
Minecraft: Film po velikem uspehu že z nadaljevanjem

Los Angeles, 13. 10. 2025 07.57 | Posodobljeno pred 9 minutami

Minecraft: Film bo po velikem uspehu dobil nadaljevanje. Drugi del filmske adaptacije najbolje prodajane videoigre vseh časov že snemajo, v kinematografe pa naj bi po poročanju več ameriških medijev prišel 23. julija 2027.

Režiser bo tako kot pri prvem filmu Jared Hess, ki se skupaj s Chrisom Galletto podpisuje tudi pod scenarij.

V prvem delu Minecraft: Film so med drugim zaigrali Jack Black, Emma Myers, Jason Momoa, Jemaine Clement, Jennifer Coolidge in Kate McKinnon.

Minecraft: Film bo dobil nadaljevanje.
Minecraft: Film bo dobil nadaljevanje. FOTO: Profimedia

Filmska adaptacija videoigre je bila v začetku letošnjega leta finančno izjemno uspešna, saj je po vsem svetu zaslužila 824 milijonov evrov in postala drugi najbolj dobičkonosen film leta, je na spletni strani nedavno poročal The Hollywood Reporter.

Film so premierno prikazali v začetku aprila. V ZDA se je ob začetku predvajanja filma v kinematografske blagajne zbralo približno 140 milijonov evrov, po vsem svetu pa 269 milijonov evrov, kar že velja za doslej najboljši začetek za film, ki je posnet po videoigri. Minecraft: Film je s tem že prehitel filmsko adaptacijo video igre Brata Super Mario: Film pred dvema letoma.

