Mineva 100 let od nastanka Chaplinovega nemega filma Deček

Pred newyorško dvorano Carnegie Hall se je 21. januarja 1921 zvrstila nepregledna množica, ki si je želela ogledati premiero prvega celovečernega nemega filma legendarnega Charlieja Chaplina z naslovom Deček. Ob letošnji 100. obletnici dogodka v Bolonjski kinoteki od 18. januarja naprej na spletu na ogled ponujajo restavrirano različico tega filma.

Charlie Chaplinje v svet celovečercev stopil prav s filmom Deček, ki se je v izvirniku imenoval The Kid. Zanj je legendarni komik prispeval scenarij, v njem je nastopil, pod njega pa se je podpisal tudi kot režiser in producent. Chaplin v filmu igra potepuha, ki poskrbi za zapuščenega otroka, ki ga mati iz obupa zavrže. Posvojenega sina in pomočnika igra Jackie Coogan, ki mu je prav ta vloga še kot otroku odprla vrata v filmski svet."Z Dečkom se začne oblikovati enkratni chaplinovski prijem, za katerega je značilno mešanje smeha in solz,"pa piše v gradivu, ki so ga pripravili v ljubljanskem Kinodvoru.

icon-expand Charlie Chaplin in Jackie Coogan v prvem umetnikovem filmu, katerega dolžina je presegla eno uro. FOTO: Profimedia

V kinoteki v Bologni so se odločili, da bodo ob četrtkovi stoletnici premiere Dečkaprek spletne platforme Il Cinema Ritrovato fuori sala (Ponovno najdeni film zunaj dvoran, op. a.) od danes naprej na ogled ponudili restavrirano različico filma, za katero so poskrbeli v laboratoriju L'Immagine Ritrovata. Filmsko glasbo je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa na podlagi priredbe originalne partiture, za katero je poskrbel ameriški skladatelj in dirigent Timothy Brock, na novo posnel orkester občinskega gledališča v Bologni. Kinotečna kuratorka Projekta ChaplinCecilia Cenciarelli je po pisanju Anse dejala, da je Chaplin v Dečku"sintetiziral osnovno filmsko izkušnjo", saj je v njem poleg izjemnih protagonistov ustvaril tudi nek čutni univerzum. "Z Dečkom je pokazal, da obstaja ločnica med popularnimi produkcijami in avtorskim filmom; odtlej se o filmu govori kot o umetnosti," je še presodila.

Charlie Spencer Chaplin velja za eno ključnih osebnosti iz zgodnjega obdobja Hollywooda, časa nemih filmov. Rodil se je 16. aprila 1889 v Londonu. Njegovo otroštvo sta zaznamovali revščina in bivanje v dobrodelnih ustanovah. Že v otroštvu je nastopal kot pevec in komedijant, pri 18 letih pa je začel sodelovati s skupino Freda Karna, ki ga je odpeljala na turnejo v Združene države Amerike. Tam je podpisal pogodbo s filmsko družbo Keystone, za katero je ustvaril 35 filmov, v skoraj vseh je tudi zaigral v podobi Potepuha. Prav z omenjenim likom se je prikupil občinstvu. Iz studia Keystone se je nato "preselil" k še trem družbam, leta 1919 pa je soustanovil podjetje United Artists. Njegovemu prvemu nememu celovečercu Dečekso slediliParižanka, Zlata mrzlica in Cirkus. Naslednji film, Luči velemesta, iz leta 1931 je bil njegov najdlje trajajoči filmski projekt, posnel pa ga je v času, ko se je že uveljavil zvočni film, slednje pa velja tudi za film Moderni časi. Leta 1940 pa je luč sveta ugledal film Veliki diktator, ki je nastal kot parodija na Adolfa Hitlerjain je bil znan prav toliko kot nemški voditelj, Chaplinov Potepuh je imel tudi enake brčice.

icon-expand Promocijska kuverta ob londonski premieri je vsebovala tudi delčka filmskega traku. FOTO: Profimedia

V 40. letih je Chaplinova priljubljenost padala, njegovo kariero so zaznamovali škandali; med drugim so sumili, da sodeluje s komunisti. Preselil se je v Švico in v svojih kasnejših delih, kot so Gospod Verdoux, Odrske luči, Kralj v New Yorku in Grofica iz Hongkonga, opustil lik Potepuha. Leta 1971 je prejel oskarja za življenjsko delo. V štirih zakonih se mu je rodilo 11 otrok, umrl pa je 25. decembra 1977 na svojem švicarskem domu.