Igralec se je 1. maja 1916 rodil kot Gwyllyn Samuel Newton Ford v kanadskem Quebecu. V južno Kalifornijo se je družina preselila, ko je bil star osem let. Na oder je prvič stopil v Santa Monica High School, igralsko pot pa začel v gledališču na Zahodni obali in v New Yorku. V svojem prvem hollywoodskem filmu Heaven with a Barbed Wire Fence režiserja Ricarda Corteza je nastopil leta 1939. Poleg Forda so v njem igrali tudi Jean Rogers, Raymond Walburn in Marjorie Rambeau.

Mineva 110 let od rojstva igralca Glenna Forda

Po navedbah mednarodne spletne podatkovne filmske baze IMDb je Forda leta 1939 odkril Tom Moore, iskalec talentov za filmsko podjetje 20th Century Fox. Istega leta je nato podpisal pogodbo s Columbia Pictures. Po filmu Heaven with a Barbed Wire Fence je Kanadčan nadaljeval z manjšimi vlogami skozi 40. leta minulega stoletja, dokler ni prekinil svoje filmske kariere, da bi se pridružil marincem v drugi svetovni vojni. Leta 1943 se je poročil z igralko in plesalko Eleanor Powell, a se od nje ločil leta 1959. Imela sta sina Petra Forda. Njegov drugi zakon z igralko Kathryn Hays ni trajal dolgo, leta 1977 pa se je poročil z 32 let mlajšo manekenko Cynthio Hayward, a se od nje ločil leta 1984.

Mineva 110 let od rojstva igralca Glenna Forda FOTO: Profimedia