Mineva 120 let od rojstva hollywoodskega zvezdnika Clarka Gabla

Igrati je najprej začel na odrskih deskah in v nemih filmih, njegov nastop v broadwayski predstaviThe Last Milepa mu je prinesel pogodbo s studiem Pathe in pozneje s hišoWarner Bros.

V svoji dolgi karieri se je Gable na platnih pojavljal ob nekaterih najpriljubljenejših igralkah tedanjega časa, kot so bile Joan Crawford, Myrna Loy inJean Harlow, Lana Turnerin Norma Shearer.

Kljub številnim vlogam je najbolj poznan po upodobitvi Rhetta Butlerjav epskem filmu o ameriški državljanski vojniV vrtincu, v katerem je v glavni vlogi zaigral skupaj tudi Vivien Leigh. S to vlogo si je tudi prislužil svojo tretjo nominacijo za oskarja.