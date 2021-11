Ob 20. obletnici prvega filma se bo ekipa Harryja Potterja znova zbrala

Mineva 20 let, odkar se je najbolj priljubljeni čarovnik na svetu Harry Potter na filmskih platnih podal v lov za kamnom modrosti. In obletnici v čast so se igralci, med njimi tudi Daniel Radcliffe, Emma Watson in Rupert Grint, ter ostala ekipa odločili pripraviti prav posebno nostalgično druženje. Ob tem pa se je režiser filma spomnil, kakšno grozo in strah je občutil, ko je izvedel, da bo prav on priljubljeno knjižno zgodbo pretvoril v film.