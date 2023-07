Mineva 40 let od smrti režiserja Luisa Bunuela.

Za svoje delo je dobil najpomembnejše svetovne filmske nagrade, med drugim dve zlati palmi, srebrnega in zlatega leva in oskarja za najboljši tujejezični film. Ko je Bunuel 29. julija 1983 umrl v mehiškem glavnem mestu Ciudad de Mexico zaradi ciroze jeter, so ga pri ameriškem The New York Timesu opredelili za "ikonoklasta, moralista in revolucionarja, ki je bil v mladosti vodja avantgardnega nadrealizma in pol stoletja pozneje dominanten mednarodni filmski režiser".