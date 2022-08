Mineva 60 let od smrti hollywoodske ikone Marilyn Monroe

4. avgusta pred šestdesetimi leti je umrla ameriška igralka Marilyn Monroe. Utelešala je lik naivne blondinke, bila je odlična komičarka in seks simbol generacije. Po uradni razlagi je bil zanjo usoden prevelik odmerek uspavalnih tablet, stara je bila 36 let.

Marilyn Monroe se je rodila 1. junija 1926 s pravim imenom Norma Jeane Mortenson. Otroštvo je zaradi odsotnega očeta, ki je ni nikoli priznal za svojo hčer, in duševne bolezni matere preživljala v rejniških družinah. Lik trapaste blondinke, ki zmede in zapeljuje moške z naivnostjo, je ovekovečila v filmu Gospodje imajo raje plavolaske (1953). Za pojavnost Monroejeve je bila značilna zapeljiva čutnost, globoki dekolteji in izzivalna pozibavajoča hoja, zapečatena z avro nedolžnosti, pristnosti, krhkosti in skrivnostnosti. V zgodovino se je zapisala tudi, ko je na zabavi demokratske stranke leta 1962 tedanjemu predsedniku ZDA Johnu F. Kennedyju zapela Vse najboljše, gospod predsednik.

Marilyn Monroe

Njena zvezdniška kariera se je začela s filmom noir Niagara, za vrhunec njene kariere pa veljata komediji Billyja Wilderja Sedem let skomin (1955) in Nekateri so za vroče (1959). Z leti je igralka postajala vse bolj odvisna od alkohola in najrazličnejših tablet, prav tako pa tudi od svojega psihiatra. Poročni prstan si je nadela trikrat, med izbranci je bil tudi sloviti ameriški dramatik Arthur Miller.

Dan pred obletnico igralkine smrti in slaba dva meseca pred začetkom predvajanja filma Blonde (Blondinka) je luč sveta ugledal tudi filmski napovednik za težko pričakovani film o slavni igralki. To je v biografski stvaritvi upodobila na Kubi rojena Ana de Armas. "Marilyn Monroe obstaja samo na platnu," pove v enem od prizorov kot Marilyn Monroe, v filmu pa pojasni tudi, da se ne more navaditi na slavo in se vedno počuti kot Norma Jeane.

Ana de Armas kot Marilyn