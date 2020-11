Mineva 95 let od rojstva igralca Richarda Burtona

Leta 1943 je debitiral na gledališkem odru, potem pa do leta 1947 služil v vojnem letalstvu. Uveljavil se je v zgodovinskih filmih, med drugim je zaigral v filmuAleksander Veliki (1956). Bil je tudi priznan interpret likov v delih Shakespeara.

Ko sta se Burton in Elizabeth Taylorzaljubila na snemanju filma Kleopatra, sta bila oba na vrhuncu slave in poročena. Burton je bil poročen s Sybil Williams, s katero je imel dva otroka, Elizabeth Taylor pa z Eddijem Fisherjem. Začetek njunega razburljivega razmerja je povsem zasenčil film, saj so vsi filmski časopisi čakali le na sočne in spotakljive podrobnosti s snemanja.