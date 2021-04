Mineva deset let od prve epizode Igre prestolov

Igra prestolov je na ekrane in zaslone prišla ravno, ko so družbeni mediji postali pomemben del televizijske izkušnje. Memi, kot je "Zima prihaja!" , so zavzeli internet in celo politiko – nek britanski zakonodajalec je svaril o prihodu zime, če ljudje ne bi glasovali za brexit, nekdanji ameriški predsednik Donald Trump pa je svaril Iran s tvitom: "Sankcije prihajajo!"

Med zmagovalnimi komponentami serije so bili ženska golota in strastni prizori spolnih odnosov. Njihovi nepretrgani prikazi so podžigali polemiko, predvsem ko so bili manj sporazumni kot v knjigah. Takšna je bila denimo brutalna potrditev zakona s spolnim odnosom med Daenerys in Khalom Drogom.

Glede na portal Mr Skin je Igra prestolov sicer šele na sedmem mestu televizijskih serij z največ golote. Vsebuje 82 prizorov z goloto, od tega je 74 odstotkov ženske. Čeprav so bili mnogi kritični do tega, kako serija obravnava ženske, je zgodba sledila večplastnim ženskim likom.

Gledalce je pritegnilo tudi nasilje, saj so v seriji odirali kožo, iztikali oči, rezali grla in jedli konjska srca. Gledalcem je bilo všeč, da brutalnosti niso ušli niti glavni in zelo priljubljeni liki. Nepredvidljive možnosti preživetja glavnih junakov so le podžigale oboževalce in glede na podatkovno spletno stran Statista je v prvi sezoni umrlo 59 likov, v osmi in zadnji sezoni pa so našteli kar 3523 smrti.

Zadnja sezona serije je razdvojila oboževalce. Veliko kritik je letelo na nepremišljene zaključke pripovednih lokov ključnih likov v seriji in scenaristične napake, je takrat pisal Indiewire. Osrednja tarča kritik sta bila ključna ustvarjalca serije, David Benioffin D. B. Weiss. Producentka Megan Ellison jima je med drugim očitala, da sta v manj kot dveh urah uničila 30-letno delo pisatelja Georgea R. R. Martina.

Oboževalci Igre prestolov so ob koncu serije s peticijo na spletni strani Change.orgzahtevali ponovno snemanje osme sezone. Peticija je še vedno aktivna in je do sedaj zbrala že skoraj dva milijona podpisov. Glede na medijske analitike Parrot Analytics je bila Igra prestolov tudi leto po zaključku vseeno serija, o kateri so ljudje največ govorili.

V prihodnje se obeta se več serij, ki se bodo navezovale na dogajanje pred Igro prestolov, čeprav je za zdaj potrjena le ena, House of the Dragon, še navaja AFP.