Minevajo štiri desetletja od smrti filmske zvezde Ingrid Bergman

Ingrid Bergman se je rodila 29. avgusta 1915 v Stockholmu na Švedskem. Že v mladosti je izgubila starša, zato so zanjo skrbeli sorodniki. Z osemnajstimi se je vpisala na Kraljevo igralsko akademijo, vendar jo je zaradi igranja v filmih predčasno zapustila. Prvo vlogo je dobila v filmu Most menihov (Munkbrogreven) režiserja Edvina Adolphsona . Nato je začela snemati za Švedsko filmsko industrijo (Svenskfilmindustri). Mednarodno slavo si je pridobila s svojim šestim filmom Intermezzo, a Love Story.

Leta 1949 je z Robertom Rossellinijem snemala film Stromboli . V tem času se je med njima spletla ljubezenska romanca, ki je pripeljala do tega, da se je ločila od prvega moža Pettra Lindstroma , in zaradi škandala, ki je ob tem izbruhnil (med drugim ji je senat prepovedal še kdaj stopiti na ameriška tla), za več let zapustila ZDA. V naslednjih petih letih je z Rossellinijem posnela še štiri filme, med njimi Potovanje v Italijo (Viaggio in Italia).

Po ločitvi od Rossellinija leta 1956 so ji v studiih 20th Century Fox ponudili vlogo v filmu Anastasia, ki so ga snemali v Veliki Britaniji. Kritiki so bili nad njim navdušeni, igralka pa je zanj prejela svojega drugega oskarja. Leta 1957 je v Parizu z Jeanom Renoirom snemala film Helena in njeni možje (Elena et les hommes). Tu je tudi spoznala Larsa Schmidta, s katerim se je poročila leta 1958. V naslednjih letih se je pojavljala tako v številnih filmih kot v TV produkcijah in igrah.

Leta 1972 je senat spremenil svoje mnenje in igralka se je lahko vrnila v ZDA. Leta 1973 so odkrili, da ima raka na dojki. Po operaciji je še naprej neumorno delala in le malo ljudi je vedelo za njeno bolezen. Leta 1974 je denimo igrala v znamenitem filmu Umor na Orient Expresu (Murder on the Orient Express), za katerega je dobila tretjega oskarja. Njen zadnji film je bil Jesenska sonata (Autumn Sonata) Ingmarja Bergmana leta 1976, v katerem je nastopila s hčerjo Isabello Rossellini. Zanj je prejela nominacijo za oskarja. Umrla je na svoj rojstni dan leta 1982 v Londonu.