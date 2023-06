Ming-Na Wen dobila svojo zvezdo na Pločniku slavnih v Hollywoodu

Ameriška igralka Ming-Na Wen, zvezdnica televizijske serije Agenti SHIELD, je v začetku tedna dobila svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. V soju fotografskih bliskavic je na slovesnosti ob odkritju zvezde to tudi poljubila.

Zvezda 59-letne igralke Ming-Na Wen, znane tudi iz televizijskih serij, kot sta Urgenca in Mandalorian, je 2757. zvezda na znamenitem Pločniku slavnih."Še več azijskih talentov si zasluži čast na Pločniku slavnih," je v zahvalnem govoru povedala igralka in dodala, da je bilo z njenim imenom živeti in graditi kariero v ZDA res težko, a se je upirala, da bi ji nadeli angleško ime.

"Kdor zna izgovoriti Arnold Schwarzenegger, lahko izgovori tudi Ming-Na Wen," je še povedala in se zahvalila mami, ki je kot samohranilka z dvema majhnima otrokoma odšla čez lužo in družini omogočila "ameriške sanje".

Slavnostne govornice ob odkritju zvezde so bile Tamlyn Tomita, Lauren Tom in Rosalind Chao, soigralke Ming-Na Wen v celovečernem filmu Klub srečnih žensk iz leta 1993. Med gosti sta bila med drugim zvezdnica Jurskega sveta Bryce Dallas Howard in 94-letni James Hong (Vse povsod naenkrat), ki je lani kot najstarejši igralec prejel zvezdo na hollywoodskem pločniku.

