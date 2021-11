Mirjam Korbar nagrajena v Mostarju, Brane Završan v Bologni

Igralka in članica ansambla MGL Mirjam Korbar je na 15. Mostarskem festivalu filmske igre prejela nagrado drevo ljubezni za najboljšo glavno žensko vlogo Mejre, ki jo je odigrala v filmu Vinka Möderndorferja Zastoj. Branko Završan pa je na festivalu kratkega filma Movievalley v Bologni prejel nagrado Vittoria Gassmana za najboljšega moškega interpreta.

icon-expand Mirjam Korbar je prejela nagrado za najboljšo glavno žensko vlogo. FOTO: Željko Stevanić

Mirjam Korbar, ki smo jo na POP TV pred časom lahko spremljali v uspešnici Usodno vino, je prejela nagrado za najboljšo žensko vlogo v filmu Zastoj. Vloga matere, "ki najde dovolj moči, da kljub težkim življenjskim okoliščinam, v katerih se je znašel njen sin, na najbolj plemenit način pomaga drugi družini, je igralska kreacija, o kateri razmišljamo še dolgo po koncu filma," je zapisala žirija mostarskega festivala. "Svojo vlogo je Mirjam Korbar oblikovala v sodelovanju z drugimi odličnimi igralci: Petrom Musevskim, Urošem Fürstom in Barbaro Cerar. Skupaj so ustvarili enovito umetniško kreacijo tega pretresljivega in družbeno zelo pomembnega filma," je dodala žirija, ki je posebno nagrado posthumno podelila tudi Petru Musevskemu, ki je v filmu odigral glavno moško vlogo, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

icon-expand Žirija je posebno nagrado posthumno podelila tudi Petru Musevskemu. FOTO: Željko Stevanić

Film Zastoj je bil na festivalu filmske igre, ki je potekal od 28. oktobra do 1. novembra v Mostarju, predstavljen v tekmovalnem programu desetih celovečernih igranih filmov. Poleg nagrade za najboljšo glavno žensko vlogo festival podeljuje nagrado za najboljšo moško glavno vlogo, najboljšo žensko in moško stransko vlogo in za najboljšega debitanta.

icon-expand Slavnostna premiera filma Zastoj bo januarja v Cankarjevem domu. FOTO: Željko Stevanić

Festival podeljuje tudi nagrado drevo življenja za življenjsko delo, ki so jo v preteklih letih prejeli velikani filmske igre iz regije, kot so Nebojša Glogovac, Lazar Ristovski, Ivo Gregurević, Bogdan Diklić, Rade Šerbedžija, Mira Banjac, Milena Dravić in Mustafa Nadarević, so spomnili na SFC. Slavnostna premiera filma bo januarja v Cankarjevem domu v sklopu projekta Naši filmi doma.

icon-expand Peter Musevski in Branko Završan FOTO: Profimedia