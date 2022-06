Američan posnel film o zgodovinski smučarski tekmi na Mangartu

Kje ste prvič slišali o tej neznani zgodbi, o kateri ste posneli film?

O dogodku, ki je bil katalizator zgodbe, sem izvedel pred približno sedmimi leti. Šlo je za smučarsko tekmovanje, ki je potekalo na gori Mangart. To je bila temeljna vsebina, ki je odprla vrata za nadaljnje potovanje.

Zgodbo vam je nekdo povedal?

Da, gospod Janez Kavar, ki je, kot vem, upokojen brigadir Slovenske vojske. Goreče je govoril o zgodovini gorskih enot, bil pa je tudi velik oboževalec ameriške ameriške desete gorske divizije, ki se je končala na jugoslovansko-italijanski meji leta 1945.

Zakaj ste se odločili, da o tem posnamete film?

Po srcu sem smučar in tam leži moja strast. Ko sem izvedel, da je smučarska tekma, ki so jo priredili Američani, na meji med Italijo in Jugoslavijo, je to pri meni naredilo klik. To je pri meni odprlo vrata v nadaljnje raziskovanje, da bi razumel, kako so se znašli tam. Med potjo sem se zaljubil v celotno stvar. Ko sem se vračal k Slovencem, so mi ti pomagali, me sprejeli in mi dali energijo, da nadaljujem, raziskujem in dokončam zgodbo. V določenem obdobju sem imel občutek, da moram to dokončati ne zgolj zase, ampak za vse prijatelje, ki sem jih spoznal v Sloveniji, ki so v to dali toliko srca.

Najprej ste začeli raziskovati in nato snemati?

Predstavili so mi zgodovino, nato pa sem začel gledati manjše koščke in iskati kogar koli drugega, ki bi ustvaril zgodbo, snemal in produciral. Nikogar nisem našel, zato sem na koncu naredil vse sam.

Je bilo težko najti ljudi, ki so povezani z zgodbo in vse arhivske posnetke?

Težko je razložiti. Nekako je vse prišlo do mene. To je najbolj magično, ker ko sem enkrat začel to pot, mi je naenkrat nasproti začelo prihajati vse več stvari. Usojeno mi je bilo, nekdo drug je vozil, jaz pa sem bil zgolj voznik. Resnično verjamem, da me je višja sila potiskala v to smer.

Kako to, da vam je ustvarjanje vzelo šest let?

Trajalo je dolgo časa, ker sem kot prvo bil sam. Nisem imel nič denarja, ni bilo velike podpore ali produkcijske hiše, zato sem moral vse ugotoviti sam. Stvari sem naredil, kot sem jih lahko. Ko sem zbral nekaj denarja, sem šel malo naprej, spet zbral nekaj denarja in šel malo naprej. Ko sem to delal, se je zgodba razvijala in hitro sem prišel do točke, ko sem imel začetek, sredino in konec. Na tej točki se je začel covid-19, kar me je kot vse zaklenilo v sobo, kjer sem imel vse te informacije, ki sem jih lahko urejal. Ampak predvsem ker sem vse delal sam.

Snemali ste tudi na lokaciji, na Mangartu. Kakšni so bili občutki?

Na Mangartu smo bili leta 2017. Ko se je to zgodilo, so vsi prostovoljci iz Bovca, vsa pomoč iz Slovenije vse do parlamenta, je bila vredna občudovanja. Tam zgoraj sem bil jaz, edini Američan, s približno štiridesetimi Slovenci in nekaj Italijani. Vsi so bili tako energični, predani in želeli so biti del tega. Spet sem imel občutek, da sem zgolj srečen, ker sem del tega, čeprav sem bil jaz tisti, ki je zaslužen za to. Šlo je za naravno pot. Počutil sem se zelo povezan z ljudmi, lokacijo in Slovenijo. Sem oseba za gore, zato je bilo na gori zelo posebno.