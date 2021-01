Mitja Okorn in Jan Belcl skupaj prepričala poljske gledalce

Jan Belcl se je pred našimi kamerami spomnil prvega stika s priljubljenim režiserjem: ''Že od malega sem bil velik oboževalec Mitje Okorna , ker sem si milijonkrat ogledal Tu pa tam, še vedno ga znam na pamet, pogledal sem vse njegove spote in videe o nastajanju filmov. Bil sem njegov oboževalec in potem sem ga leta 2011 tudi spoznal. Ko je imel predavanje na Liffu v Ljubljani, sem mu poslal kratek film in mislil, da ga ne bo nikoli pogledal – pa ga je in mi napisal kilometrski spis: 'Vau, genialno, 'ful fajn', ta film moraš narediti.'''

Tako je začel pisati scenarij, ki ga je predal tudi Mitji, ta pa ga kar dve leti ni prebral. Jan ga je nenehno opominjal na to, da je čas, da se loti prebiranja spisanega. Ob Okornovem obisku Slovenije se je ta obrnil na Belcla, saj je potreboval pomoč pri snemanju, opravljeno delo pa mu je želel plačati s stotimi evri. Jan se je takrat hitro znašel: ''Ne potrebujem sto evrov, lahko pa prebereš scenarij!'' Mitja je tako uvidel, da Janu ni mar za denar, da filme čuti z vsem srcem in da je filmsko ustvarjanje edino, kar si želi početi. Po tem, ko je scenarij prebral in hitro spoznal, da je njegov kolega izjemno talentiran za pisanje scenarijev, mu je takoj priskrbel mesto v svoji ekipi scenaristov.

Po prvem šoku in letenju z letalom se je Jan znašel v Varšavi, kjer je sodeloval pri Okornovem projektu Planet samskih, kasneje sta skupaj delala tudi v Združenih državah Amerike, vmes pa se je Belcl posvetil pisanju scenarija za filmAll My Friends Are Dead(Vsi moji prijatelji so mrtvi, op. a.). Kljub drugačni zgodbi in dejstvu, da scenarija ni prebral, je Mitja zastavil svoje ime in snemanje se je tako hitro pričelo.''Film bi opisal kot Tu pa tam na steroidih, razlika je samo v tem, da smo Tu pa Tam naredili za tri tisoč evrov, to pa dva milijona evrov,''se je pošali priznani režiser.