Mitja Okorn in žena Anita pričakujeta drugega otroka

Mitja Okorn in žena Anita bosta kmalu ponovno zibala, poroča revija Lady. Že jeseni se bo njihova tričlanska družina, ki že vrsto let živi na Poljskem, razširila in pozdravila novega člana. Zakonski par Okorn je pred petimi leti povil svojo prvorojenko Olivio, ki bo zdaj kmalu dobila laskavi naziv starejše sestre.

S priznanim režiserjem, ki ga ne poznajo le slovenski ljubitelji filmov, temveč tudi svetovna javnost, smo govorili o starševstvu tudi v POPkastu. Takrat nam je zaupal, koliko otrok si želi, kako ga je očetovstvo spremenilo in kakšen oče je. Zdaj ga čaka vse kar dva.