Mitja Okorn o filmu o covidu-19: Bil sem ciljno občinstvo, ker nisem bil cepljen

Mitja v dokumentarnem filmu pove, da še pred nobenim projektom ni imel takšne treme, kot jo je imel pred snemanjem tega kratkega filma o žrtvah covida-19 . Dodal je, da so si želeli pomagati ljudi prepričati, da je cepljenje priporočljivo za boljšo prihodnost. "Smešno pa je to, da sem, ko so me klicali iz NIJZ, če bi naredil akcijo 'Cepimo se', takoj rekel 'Ampak, a vi veste, da jaz nisem cepljen?' in vsi so takoj zagnali paniko, da se moram cepiti in da me bodo mediji in vlada napadli, pa da bo vse grozno in narobe. Čista panika!" v smehu pove simpatični režiser, ki je priložnost za snemanje filma dobil prav zaradi svoje zadnje uspešnice Leto življenja, kjer je na lep način pokazal, kako težko je lahko življenje z rakom.

Le skozi zgodbe ljudi so lahko predstavili resnost problema

Mitja je povedal, da so mu na NIJZ pustili povsem odprte roke za ustvarjanje filma, zato se je odločil, da obstaja le ena pot: "Edini način je, da je bilo edinokrat, ko sem rekel, da bi se bilo pametno cepiti, ko sem slišal ljudi, kako jim je bilo težko, ko so imeli korono, ampak to še ni nič proti temu, kar so povedali ljudje v intervjujih. Ljudje, ki so skoraj umrli, in ljudje, ki se šest mesecev po bolezni ne morejo normalno ukvarjati s športom, normalno dihati, srce jim ne deluje normalno, dvema puncama izpadajo lasje … Tega vsega nisem vedel, a ne."

Doda, da si sam ne predstavlja, da bi ga bolezen, ki jo lahko prepreči s cepljenjem, tako zelo ohromila in mu s tem vzela energijo za delo, ki ga obožuje in ohranja mladega: "Delo je za mene kisik in jaz bi bil žalosten, depresiven, ker ne morem delati, ustvarjati …"

Neodvisni film brez dodatnih navodil: Pustimo ljudem, ki so to doživeli, povedati, kako je bilo

V dokumentarnem filmu pa je spregovoril tudi Luka Štigl, kreativni producent. "Poklical me je Mitja in me povabil k sodelovanju. Prva stvar, ko sva se pogovarjala, je bila, kako bi se tega lotili in mi je predstavil svojo idejo in smo to razvijali skupaj naprej. V bistvu mi je bilo všeč to, da je želel, da to ljudje povedo in sem se strinjal, da damo ljudem, ki so to dali skozi, priložnost povedati svojo zgodbo in da slišimo enkrat zadeve iz prve roke. Čisto preveč smo vsi zastrupljeni s tem, kaj smo prebrali na Facebooku, kaj je nekdo preveril. Vsi so se že odločili sami zase in potem samo iščejo tisto, kar podpira njihova stališča, da bodo to potem dali ven in smo rekli, dajmo zdaj pa enkrat priložnost ljudem, ki so to doživeli ali se je to zgodilo njihovim najbližjim ali pa so delali s pacienti. Naj enostavno povedo, kako to je in da jim to pustimo povedati."

"Moja velika želja je bila in se je tudi uresničila, da smo neodvisni. Nimamo nobenega spiska, kaj morajo ljudje povedati, nismo izbirali iz kje so prišli, iz kakšnega razloga. Dokler imajo svojo izkušnjo in so jo pripravljeni z nami deliti, smo v to šli. In se mi zdi to najbolj pravilen način, ker samo tako bomo dobili neko celovito zgodbo in si ustvarili svoje mnenje," je povedal Luka, ob koncu dokumentarnega filma pa je Mitja dodal, da se še vedno javljajo ljudje, ki so imeli težek postopek bolezni. Dodaja pa, da je iskal tudi vse, ki so imeli posledice po cepljenju, da so vedno dobili nekoga, ki pozna osebo, ki je imela težave, nikakor pa niso našli tega posameznika, ki bi spregovoril o svoji (slabi) izkušnji s cepivom.