Mitja Okorn razkriva zakulisje snemanja filma Leto življenja

Slovenski režiser Mitja Okorn, ki nas je navdušil s filmoma Pisma Sv. NikolajuinPlanet samskih, je v Hollywoodu posnel nov film Leto življenja(Life in a Year), v katerem je glavno vlogo zaigral Jaden Smith, sin Willa Smitha in Cara Delavigne.

Tenkočutna zgodba filma je obarvana s številnimi anekdotami o tem, kako jeWill Smithza Mitjevo ramo med snemanjem večkrat jokal, kako se je Jaden na snemanju bal ježa in kako je režiser Caro naučil slovenske kletvice. Poglejte si celotni videointervju z Okornom, ki v pogovoru odstre tudi marsikatero tančico skrivnosti iz zakulisja snemanja in spregovori o druženju z velikimi imeni Hollywooda.