Mlada Dijana odšla v solzah, zavrnila je objem s Tonijem

Dekleta so opazila, da je bila Karolina ob vrnitvi z zmenka vsa sijoča. Dijani se je zdela zaljubljena, vsekakor pa je bila varna, saj je takrat edina imela vrtnico. Ostala dekleta so svojo priložnost izkoristila med pogovorom s sanjskim Tonijem . Ta se je ob Stankici spraševal, kako je lahko bila ves čas srečna, izpopolnjena in vesela. Razumel bi jo, če bi bila kdaj jezna nanj, a se je zavedal: " Ona je celostna ženska in vse to razume. Občudujem jo, koliko razumevanja ima. " Fasciniralo ga je tudi, ker je kariero dala na stran: " Tako malo zahteva od mene in mi daje tako veliko. " Stankica je priznala, da je pred Tonijem sramežljiva in da je on dominanten. Razkrila je, da na začetku ni mogla govoriti o zaljubljenosti: " Zdaj pa, ko ga pogledam ... Metuljčki, čisto sem zatrapana. " Sanjski moški ji je povedal, da uživa v vsakem trenutku z njo, in ji poklonil vrtnico.

Toni je napovedal resen pogovor z Dijano, ki je bila zelo čustvena. Težko ji je bilo, ker ni preživela dovolj časa z njim, in spraševala se je, ali je to njena krivda. Zdelo se ji je tudi, da je ni spoznal v pravi luči, temveč v objokani in živčni izdaji. Po Tonijevem mnenju pa so razčiščevanje glede izgubljenega časa in posledično živčnost in opravičevanje ubili spontanost med njima. Dijana je priznala, da se ji je ob prvem srečanju zdel prisrčen, a se je kasneje izgubila in se ni znala obnašati. Želela ga je bolje spoznati, on pa ji ni hotel vlivati lažnega upanja.

Za konec se je sanjski moški pogovoril še z Amro , ki je potožila o slabih dnevih v hiši. Toni je povedal, da mu prepiri med dekleti niso pomembni in da ne bodo vplivali na njun odnos: " Pomembno mi je to, kar mi ti poveš, kar pride iz tvojih ust, najini skupni trenutki. " Najbolj všeč mu je bilo, ker je bila iskrena v svojih prizadevanjih, da bi izkoristila vsak trenutek z njim. Pogovor sta zaključila s poljubčkom, on pa je dodal: " Danes sem se večkrat počutil, kot da sedim ob punci, s katero bom celo življenje."

Polina in Karolina ne marata dotikov

V novem sporočilu je Toni zapisal: "Gledamo lahko z dotiki, ker je ljubezen slepa. Približaj se mi in začuti kemijo." Pričakoval je vsa dekleta, pojasnil pa je, da so mu dotiki zelo pomembni v zvezi. Toni: "Ker je to edini način, da si izkažeta medsebojno kemijo." Dekleta so imela posebno nalogo, dotikati so se morala sanjskega Tonija tam, kjer so želela. Polina in Karolina sta presenetili z izjavo, da ne marata dotikov. Danijela se je čudila: "Kaj delata s svojimi fanti? To me zelo zanima. Nočeta se niti poljubljati niti dotikati."

Strastni Danijela in Josipa

Toni je na dekleta čakal brez majice in s prevezo čez oči, zato večinoma ni vedel, katera se ga dotika. Danijela je bila strastna in samozavestna, Polina se ga je lotila samo z nohti in občutno manj strasti, zato se je vse skupaj Toniju zdelo bolj prijateljsko. Josipa si je vzela čas in je vidno uživala. Toni: "Tretje dekle se nevarno približuje prepovedani coni. To je nekdo zelo, zelo strasten. Slišal sem celo vzdihe." Za konec si je Josipa naličila ustnice in ga strastno poljubila na vrat.