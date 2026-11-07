Mlada zvezdnica o goloti v filmih: To me resnično straši

"Trenutno zagotovo ne sprejemam vlog, ki vključujejo goloto ali izrazito seksualizirane prizore," je Mckenna Grace povedala za revijo Cosmopolitan. "Spoštujem vse, ki so to pripravljeni početi, vendar me to resnično straši. Ne vem, ali se bo to kdaj spremenilo. Ne gre za to, da bi igrala samo v nedolžnih zgodbah – moj lik v filmu 'Krik' dobesedno razpara Ghostface, vendar sanjam o tem, da bi nekoč poskusila zaigrati Disneyjevo princeso."

20-letna zvezdnica, ki je v svetu filma in televizije od malih nog, ni edina igralka, ki se je odločila za takšno potezo. Amy Adams, ki je leta 2007 zaigrala princeso v filmu Začarana, je kasneje zavračala bolj vloge, ki so vključevale gole prizore ali opolzke dialoge, da bi v očeh Disneyjevih oboževalcev ohranila podobo princese. Adams je denimo zavrnila sodelovanje v skeču kultne oddaje SNL.

Amanda Seyfried je denimo nedavno pritegnila pozornost medijev z izjavo, da zavrača vloge v filmih, ki vsebujejo prizore spolnosti. "Ni pomembno, s kom bi jih morala igrati. Tega nočem početi. Ob tem mi je neprijetno. Trenutno me to ne zanima. Nočem se ukvarjati s tem, da bi bila gola pred neznancem," je iskreno priznala.