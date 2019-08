Mladi, ki so iz svojih imen zgradili blagovne znamke

Kmalu bomo na kino platnih lahko gledali nenavadni filmski projekt, ki prinesel pravo osvežitev na filmski sceni – prvič se bo namreč zgodilo, da bodo v filmu skupaj nastopili najbolj poznani influenserji in youtuberji regije: Bogdan Ilić – "Baka Prase", Veronika Rosandić, Kaja Kočevar – "Kaya Solo", Vid Juračić, Fran Lauš, Amel Družanović – " Meca Cazin " , Nenad Ristić - "Tony TCTN#, Nika Ilčić in mnogi drugi. Najbolj zveneča imena domačega virtualnega prostora, v katerem odraščajo mlade generacije, sodelujejo v skupni filmski avanturi – igranem celovečernem prvencu režiserja Ljube Zdjelarevića GREŠ? GREM! , ki kmalu prihaja v kina po Sloveniji.

Film, ki je nastal v produkciji hrvaške Kinoteke, distribucijo pa prevzema 2i film Slovenija, prinaša nevsakdanje popotovanje od Zagreba do Istanbula – v izvedbi najvplivnejših influencerjev regije, v katerem vsak od njih predstavlja – samega sebe! Čeprav gre za fikcijo, bo ogled filma edinstvena priložnost, da se gledalci približajo mladim zvezdnikom, ki so zavzeli svetovni splet in iz svojih imen in osebnosti zgradili prave blagovne znamke, ki jim sledijo množice.

V filmu se ekipa spontano odpravi na potovanje polno nepričakovanih situacij in zapletov, skozi katere odkrijejo nova spoznanja, obnovijo stare ljubezni pa tudi začnejo nove, vse s ciljem dospeti na veliko gejmersko bitko, ki se odvija v Istanbulu. Kako kdo od njih funkcionira v danih pogojih in kako se virtualna podoba, s katero se predstavljajo svoji publiki, razlikuje od njih samih, torej lika, ki ga utelešajo, bodo gledalci v kinih lahko preverili jeseni.

Grem? Greš! je celovečerni prvenec Ljube Zdjelarevića, pod scenarij se podpisuje Nikolina Bogdanović, producenta pa sta Barbara Jukopilain Ljubo Zdjelarević. Direktor fotografije je Raul Brzić, montažerka pa Ana Marija Sremec.