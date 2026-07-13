Mladinski film Elvis Škorc na filmskem festivalu v Pulju prejel nagrado

"Nagrada otroškega občinstva nam pomeni posebno priznanje, saj prihaja od gledalcev, ki film doživljajo najbolj iskreno in neposredno. Veseli in počaščeni smo, da je Elvis Škorc nagovoril mlade gledalce na festivalu Pulica v okviru puljskega filmskega festivala, enega najpomembnejših filmskih festivalov v regiji," je besede Radovana Mišića iz produkcijske hiše Fabula v sporočilu za javnost navedel Slovenski filmski center (SFC).

V ospredju filma je štirinajstletni fant Elvis, ki ga svet ne razume. Strastno ga zanimata kemija in stripi, srce pa mu bije za dekle na šoli Hano. Njegovo življenje se popolnoma obrne na glavo, ko se njegova starša ločita, on pa ostane v skupnem gospodinjstvu z mamo, mlajšo sestro in babico. Družinski pretresi dosežejo vrhunec z novico, da je mama ponovno noseča, so film opisali SFC. Elvis išče svoje mesto v razdeljeni družini in med šolskimi klopmi, kjer je pogosto tarča vrstniškega nasilja. Počasi odrašča in spoznava, kaj v življenju resnično šteje.

V filmu je glavno vlogo odigral Maks Peštaj Zevnik, po besedah katerega je Elvis "zelo dobrosrčen in naiven fant, ki verjame, da lahko s pomočjo kemije spremeni svet na bolje". Ostale otroške vloge zasedajo tudi Frida Bratuš, Kiara Kenig, Til Pučko, Arne Duhovnik in Peter Perme. V vlogi mame je nastopila Iva Krajnc Bagola, vlogi očeta pa Matej Puc. Elvisovo babico igra Zvezdana Mlakar, učitelja Marko Mandič.

Kot so še zapisali, film nosi univerzalno sporočilo, da ljubezen na koncu zmaga in prinese novo življenje, z njim pa želijo mlade spodbuditi k znanju, prijateljstvu in druženju ter jih opomniti na vrednote, ki obogatijo življenje.