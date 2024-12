Mladinski film Tartinijev ključ prejel prvo zlato rolo

OGLAS

Mladinska kriminalna drama, posneta po istoimenskem mladinskem romanu, z naslovom Tartinijev ključ je osvojila nagrado zlata rola. Slednjo podeljujejo slovenskim filmom za preseženih 25 tisoč gledalcev v kinematografih, pustolovsko avanturo pa si je do danes ogledalo že skoraj 27 tisoč gledalcev. V filmu, ki ga je režiral pokojni Vinci Vogue Anžlovar, se trije najstniki po napačno prejetem SMS-sporočilu podajo na iskanje zaklada.

Maks Kerševan, Ella Lapajne in Svit Šturbej FOTO: Željko Stevanić icon-expand

Vinci je po knjižni predlogi istoimenskega romana avtorja Romana Kukoviča napisal tudi scenarij, glasbena skupina LPS pa je za film posnela dva singla – Nekaj novega in Počakaj me. "V neki recenziji knjige Tartinijev ključ je pisalo: Ko Da Vincijeva šifra sreča Poletje v školjki. To me je spodbudilo, da sem jo bral mojemu sinu med korono, ker je dislektik. Ugotovil sem, da je že sama knjiga zelo filmsko strukturirana. Vzpostavil sem kontakt s pisateljem Romanom Kukovičem in vse ostalo 'je legenda'," je o filmu pred meseci dejal Anžlovar.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ob tej priložnosti se je pokojnega režiserja spomnila tudi igralka Zala Djurić. "Tartinijev ključ je prejel nagrado zlata rola. Ta trenutek je grenak, saj se spomnim svojega dragega prijatelja, pokojnega Vincija Vogua Anžlovarja, ki je s takšno vizijo in strastjo oživel to zgodbo. Izguba je bila zelo boleča, vendar sem globoko hvaležna, da sem sodelovala z njim pri njegovih legendarnih projektih. Ta nagrada ni le priznanje filmu, ampak tudi slavljenje Vincija in njegove umetnosti. Film in ljubezen sta večja od življenja. Še vedno si tu z nami," je pripisala igralka pod galerijo fotografij s snemanja in čustven zapis zaključila: "Veni, vidi, Vinci."

Premiera filma Tartinijev ključ FOTO: Cineplexx - Mediaspeed (Sandi Fišer) icon-expand