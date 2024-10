Modne poslastice na četrtem gala dogodku Muzeja filmske akademije

Hollywoodske zvezde so pretekli konec tedna nadele svoje najbolj glamurozne toalete in smokinge ter se udeležile četrtega gala dogodka Muzeja filmske akademije. Prireditev, podobna newyorški Met Gali, je potekala v Los Angelesu, po rdeči preprogi pa so se sprehodila imena, kot so Demi Moore, Tom Hanks, Ariana Grande, Selena Gomez, sestri Kylie in Kendall Jenner ter Kim Kardashian, ki je pri opravi za dogodek navdih ponovno črpala pri legendarni Marilyn Monroe.

Dogodka so se poleg omenjenih udeležili tudi igralka Nicole Kidman, aktualna oskarjeva nagrajenka za stransko žensko vlogo Da'Vine Joy Randolph, igralka Eva Longoria in glasbeni zvezdnik Ricky Martin, igralki in partnerki Sarah Paulson in Holland Taylor, zvezdnik filma Sam doma Macaulay Culkin z ženo, prav tako igralka Brendo Song. Tam so bili še zakonca John Legend in Chrissy Teigen, manekenka Cara Delevingne ter igralki Kerry Washington in Zoe Saldana.