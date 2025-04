Hči Toma Hanksa: Moja mačeha je bila zame kot druga mati

OGLAS

Pisateljica Elizabeth Hanks, katere umetniško ime je E. A. Hanks, je izdala knjigo spominov, ki nosi naslov The 10: A Memoir of Family And The Open Road. V njej brez zadržkov in iskreno spregovori o svoji družini, odnosih, kot tudi o številnih izkušnjah, ki so jo oblikovale v osebo, kakršna je danes. Med drugim Elizabeth spregovori o odnosu z mačeho Rito Wilson, za katero pravi, da je bila zanjo vedno kot druga mati. Rita se je leta 1988 poročila s priljubljenim igralcem Tomom Hanksom, skoraj tri leta po tem, ko se je ta ločil od Elizabethine biološke matere Samanthe Lewes.

Tom Hanks z ženo Rito, sinom Trumanom in hčerko Elizabeth FOTO: Profimedia icon-expand

"Ko rečem moji starši, mislim vedno na svojega očeta in Rito, saj sta bila skupaj, praktično odkar pomnim. Skupaj sta bila od mojega četrtega oziroma petega leta starosti," je povedala zvezdnikova hči. Poleg Elizabeth ima Tom Hanks s Samantho Lewes tudi 47-letnega sina Colina, v devetdesetih letih pa se je z Rito razveselil dveh sinov: 34-letnega Chesterja in 29-letnega Trumana. "Svojih dveh mlajših bratov nisem nikoli imenovala polbrata, kar stvarno gledano sicer sta," je ob tem dejala E. A. "Takrat je imel Chester pet let, Truman pa se je ravno rodil, a se nobeden od njiju ne spominja časa, ko nisem živela z njima." Od takrat naprej so neločljivi, kljub temu da je življenje seveda prineslo svoje. "Mislim, da smo trenutno v tistem obdobju, ko skušamo narediti največ iz svojega življenja in smo neprestano v pogonu, a ostajamo kljub temu tesno povezani," je zaključila Elizabeth.

Elizabeth Hanks. FOTO: Instagram - Elizabeth Hanks icon-expand

Skrbništvo nad Elizabeth in njenim bratom je ob ločitvi od Hanksa sprva pripadlo njeni materi Samanthi. V knjigi je pojasnila, da je lahko tako obiskovala svojo mačeho Rito in očeta (pa tudi polbrata) zgolj ob vikendih in v času poletja. "Leta med mojim petim in štirinajstim letom so bila polna zmedenosti, nasilja, prikrajšanosti, pa tudi ljubezni," je zapisala v svoji knjigi Elizabeth. "Neke noči je njena čustvena zloraba postala fizično nasilje, zato sem se v sedmem razredu preselila v Los Angeles," je nadaljevala in dodala, da se je dogovor o skrbništvu, kot sta ga imela starša, čez noč spremenil. Od takrat je živela z očetom.