Momčilo Otašević: Ko dobiš vlogo zlobneža, je vse lepše in boljše

Igralec Momčilo Otašević , ki je gledalcem dobro poznan iz serij Botri in Šverc komerc , zdaj pa ga lahko spremljamo v seriji v Dobrem in slabem . Povedal je da mu je igranje negativca predstavlja pravi igralski užitek.

"Ko dobiš negativca, je vse lažje, lepše in boljše. Takoj sprejmeš vlogo, ker veš, da bo prijetno igrati ter da bo vloga izzi. Producenti so se odločali, kateri lik v seriji bi igral in so se na koncu odločili, da bom upodobil Zvonimirja Črnogorca," je povedal Otašević.

Po njegovih besedah je igralski užitek večji, ko se okoli lika dogaja več pomembnih stvari: "Na začetku imaš več situacij, kjer se okoli tvojega lika dogajajo pomembnejši zapleti, kar je pravi užitek za igrati. Kasneje moraš lik upravičevati na drugačne načine – skozi odnose, zvezo, zakon, otroka ... Trudim se, ne glede na to, kaj je napisano, k vsakemu trenutku pristopiti naravno in tako, kot čutim, da je prav. Zdi se, da se do zdaj nisem zmotil. A spet – občinstvo je tisto, ki na koncu sodi."

Čeprav je v omenjenih serijah pridobil veliko priljubljenost in naklonjenost gledalcev, je Momčilo v najnovejšem intervjuju iskreno priznal, da si kljub pomembnim vlogam včasih zaželi več ravnotežja med zasebnim in poklicnim življenjem.

"Zelo godi in laska, ko te pogosto izberejo za veliko in pomembno vlogo. A včasih začutim potrebo po več ravnotežja med delom in zasebnim življenjem. Celo prosil sem – kar lahko potrdi tudi moj agent – da bi me vzeli za manjšo vlogo, da bi imel malo več časa zase in nekoliko manj snemal," je iskreno zaključil ljubljenec občinstva.