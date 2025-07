Momčilo Otašević: Nikoli se ne prepoznam v likih, ki jih igram

"Botre snemamo že nekaj let in občinstvo se je nanje že zelo navadilo, ker jih zanima, kaj se bo zgodilo naprej. Podobno je s serijo V dobrem in slabe. Očitno ljudje zelo radi gledajo serije. Iskreno, sam nimam tega luksuza, da bi dve uri sedel pred televizijo, ampak če tega občinstva ne bi bilo, ne bi imel službe, zato sem jim zelo hvaležen," je v nekem intervjuju povedal Momčilo Otašević.

Serijo Botri lahko spremljate na POP TV od ponedeljka do petka ob 20. uri, serijo V dobrem in slabem pa takoj za tem, ob 21. uri.

Povedal je tudi, da mu je serija Botri med ljubšimi, a pravi, da ni najlažje snemati dveh serij hkrati. "Na začetku sem bil skeptičen. Zgodilo se mi je, da sem enkrat snemal obe seriji v enem dnebu. Različni studii, različne lokacije, različni soigralci, različni producenti in režiserji. Včasih je to kar velik izziv, ampak mi je malce lažje, saj sta moja lika v seriji Botri in v seriji V dobrem in slabem tako različna. Je kar izziv, a se imam lepo, tudi ko je zahtevno. To sem si pač izbral."

Kako pristopi k različnim vlogam? "Vsak medij zahteva drugačne priprave in ko se pripravljam, se v to vržem 100-odstotno. Navadno na začetku skušam najti 'telo' tega lika, kako se nosi, kakšna oblačila oblači, kako hodi, kakšne ima odnose ... Ko to 'najdem', je veliko lažje."

Pravi, da se v likih, ki jih igra, načeloma ne prepozna. Izmisli si jih, jih utelesi, ni pa, da bi se v njih našel. "Seveda uporabljam tudi kaj iz zasebnega življenja in izkušenj, ampak na koncu dneva ta lik igram."