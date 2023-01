Momčilo Otašević o najljubši vlogi: V tem res uživam

"Moja najljubša vloga je vloga očeta," je za črnogorske medije povedal sveže ločeni igralec Momčilo Otašević, ki ima z nekdanjo ženo Jeleno Perčin hči Mašo in sina Jakšo: "V tem res uživam, čeprav je včasih tudi naporno, tako psihično kot tudi fizično. To je res nekaj lepega in najbolj uživam v njuni sreči, prvih izkušnjah, odkritjih, tisti trenutek, ko vidim iskrico v očeh."

Družina mu je izjemno pomembna, kar dokazuje tudi z dobrim odnosom s svojimi starši. "Starši so me vedno zelo podpirali. Ampak na nek lep način. Niso dovolili, da bi dobil krila in letel previsoko, z druge strani pa so me bodrili, ko sem to najbolj potreboval. Večkrat so prišli na moje premiere, da bi me sploh lahko videli, saj se sicer nismo uspeli ujeti, ker sem veliko delal."