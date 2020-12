Morajo biti družinski filmi brez seksa, grdih besed in nasilja?

Za tiste, ki morda želijo malce drugačen filmski božič, so to brez težav lahko tudi Gremlini, čeprav se zdi, da v zadnjih 35 letih postali že čisto preveč oguljen film, da bi ga morali gledati leto za letom. Dajte nam E.T. vesoljčka, Spielbergovo mojstrovino, ki smo jo šli v času nastanka gledati kar s šolo. Ali pa Slaba božička z Billyjem Bobom Thorntonom, ki so brez dvoma boljša izbira kot kar koli z Adamom Sandlerjemali Vinceom Vaughnom, ki vas vsak na svoj način prepričujeta, da sta nadvse smešna.

Če so otroci bili navdušeni nad Sam doma skupaj z njihovimi starši, potem je Svet igrač brez dvoma eden zadnjih zares družinskih animiranih filmov, ki je navdušil tako staro kot mlado, trdi večina filmskih kritikov. Madagaskarse je trudil, a mu ni povsem uspelo. Kot tudi ni uspeloOdredu opisanihinPticam roparicam, da bi poustvarile vzdušje in mračno privlačnost, ki jo je lahko Batmanu ali Jokerju vdihnil kultni Tim Burton. Precej bolje boste prišli skozi, če si v prazničnem času privoščite njegovo Predbožično moro, ki je navdušujoče vrhunska v vseh pogledih in ob vsakem ogledu, ali pa si privoščiteMrtvo nevesto, še en animirani biser iz njegove malhe.