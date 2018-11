Morricone zanikal, da bi o Tarantinu dejal, da 'je kreten, ki dela šund in krade drugim'

"Prišlo mi je na uho, da naj bi v nemški ediciji Playboya v enem od člankov pisali, da sem imel izrazite negativna stališča o Tarantinu in njegovih filmih in Akademiji. Nikoli nisem imel novenih negativnih izjav o Akademiji, Quentinu ali njegovih filmih in zagotovo njegovih filmov nimam za šund. Pooblastil sem odvetnika v Italiji, da bo sprožil civilno odškodninsko tožbo," je v izjavi v svoj zagovor zapisal 90-letni italijanski skladatelj Ennio Morricone.

V intervjuju naj bi Morricone, ki je poznan po glasbi za številne kultne filmske uspešnice, dejal, da njegova izkušnja s Tarantinom ni bila posebej zabavna in celo njegove filme označil za "smeti". "Človek je kreten, saj samo krade od drugih in spet sestavlja skupaj. V tem ni nič originalnega, to ga ne dela za dobrega režiserja. Ni primerljiv z velikani Hollywooda, kot so bili John Huston, Alfred Hitchcock ali Billy Wilder. Ti so bili veliki. Tarantino pa samo pogreva stare stvari," naj bi dejal v intervjuju, dejal pa naj bi tudi, da "nima več želje potovati v to grozno Ameriko, kjer je samo pomp in zadrege kot so oskarji in podobne traparije".

"Tarantina imam za dobrega režiserja, zelo cenim najino sodelovanje in čas, ki sva ga preživela skupaj. Pogumen je in imam veliko osebnost. Najino sodelovanje mi je prineslo oskarja, kar je zagotovo eno največjih priznanj v moji karieri, za kar mu bom vedno hvaležen," je še v izjavi dodal Morricone.

Morricone je, ironično, prvega oskarja prejel prav za Tarantinov film Osovraženih osemiz leta 2015. Nazadnje je ustvaril glasbo za Tornatorejev film The Correspondence (2016), v katerem igrata Jeremy IronsinOlga Kurilenko.