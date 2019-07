Morsko deklico Arielo bo zaigrala Halle Bailey

Disney je v zadnjem času že večkrat presenetil s preobrazbo animiranih likov s pravimi igralci, tako bo tudi nov film o morski deklici Arieli zaživel leta 2020 pod naslovom Majhna morska deklica. Produkcija je tokrat presenetila z razkritjem glavne igralke. Morsko deklico bo zaigrala 19-letna igralka in pevka Halle Bailey , ki je skupaj s svojo mlajšo sestro Chloe zaslovela v R&B duetu Chloe x Halle.

Na glasbeni sceni sta sestri Bailey pogosto predstavljeni kot varovanki pevke Beyonce. Pozornost znane pevke sta pritegnili s posnetki na Youtubu, predvsem leta 2013, ko sta poslušalce navdušili z izvedbo Beyoncejine pesmi Pretty hurts. Varovanki sta že večkrat nastopili kot predskupina na skupni turneji Jay-Zja in Beyonce On the Road II.

Režiser Rob Marshall, ki bo vodil celoten projekt prihajajočega filma, je o izbiri igralke povedal: "Po obsežnem iskanju je bilo popolnoma jasno, da težko najdeš takšno kombinacijo srčnosti, mladosti in nežnosti kot jo ima Halle. Hkrati pa ima še izvrsten pevski talent - vse to je kot nalašč za igranje ikonične vloge."

Bailey je že podpisala pogodbo in s tem potrdila sodelovanje, ob njenem boku pa naj bi zaigrali tudi Melissa McCarthy kot Ursula, Jacob Tremblay kot Flounder in Awkwafina v vlogi Scuttle.

Nad novopečeno Arielo so bili oboževalci presenečeni, hkrati pa je prejela veliko čestitk, med drugimi ji je na Twitterju čestitala tudi Halle Berry, za katero je veliko bralcev tujih medijev zaradi podobnega imena in priimka sprva mislilo, da bo vlogo odigrala 52-letna igralka.