Moškemu, ki je na premieri zgrabil Ariano Grande, prepovedali vstop v Singapur

Pretekli teden je 26-letni Johnson Wen na premieri nadaljevanja filma Žlehtnoba preskočil varnostno ograjo in se zapodil v zvezdnico Ariano Grande . Varnostno osebje ga je hitro zvleklo stran, sodišče pa ga je po incidentu obsodilo na devet dni zapora zaradi motenja javnega reda. Po poročanju tujih medijev so 26-letniku zdaj prepovedali tudi ponovni vstop v Singapur.

Kot dokazujejo številni viralni posnetki na družbenih omrežjih, se je na azijski premieri filma Žlehtnoba: Za vedno Wen prerinil mimo fotografov, preskočil varnostno ograjo ter planil na priljubljeno pevko in igralko. Preden ga je varnostno osebje odvleklo stran od Grande, jo je njena soigralka Cynthia Erivo zaščitila in ob tem vpila: "Pojdi stran od nje." Neljubi incident je v Singapurju sprožil val ogorčenja in medtem ko se Grande nanj javno ni odzvala, je Cynthia Erivo povedala: "Prepričana sem, da nam ni želel nič hudega, a pri takšnih stvareh nikoli ne veš."

Med Wenovim sojenjem je prišlo na dan, da se je po incidentu poskušal ponovno vrniti na premiero, a ga je ustavilo varnostno osebje in ga pri tem podrlo na tla. Policija ga je aretirala naslednji dan, sodišče pa zaradi motenja javnega reda obsodilo na devet dni zapora – Wen je krivdo priznal. Okrožni sodnik Christopher Goha je v izjavi za javnost povedal, da je Wen "iskal pozornost" in se motil, ko je mislil, da ga ne bodo doletele posledice.

26-letnik ima za sabo sicer že pestro zgodovino motenja koncertov in dogodkov slavnih – junija letos je v Sydneyju skočil na oder med koncertom Katy Perry.