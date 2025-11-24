Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Moškemu, ki je na premieri zgrabil Ariano Grande, prepovedali vstop v Singapur

Singapur, 24. 11. 2025 11.56 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A. J.
Komentarji
1

Avstralca, ki je preskočil varnostno ograjo in zgrabil hollywoodsko zvezdnico Ariano Grande, so oblasti deportirale in mu prepovedale vstop v Singapur. 26-letnik je bil v preteklosti že priveden zaradi motenja koncertov in dogodkov slavnih, vključno s skokom na oder med koncertom Katy Perry v Sydneyju junija letos.

Pretekli teden je 26-letni Johnson Wen na premieri nadaljevanja filma Žlehtnoba preskočil varnostno ograjo in se zapodil v zvezdnico Ariano Grande. Varnostno osebje ga je hitro zvleklo stran, sodišče pa ga je po incidentu obsodilo na devet dni zapora zaradi motenja javnega reda. Po poročanju tujih medijev so 26-letniku zdaj prepovedali tudi ponovni vstop v Singapur.

Johnson Wen
Johnson Wen FOTO: Profimedia

Kot dokazujejo številni viralni posnetki na družbenih omrežjih, se je na azijski premieri filma Žlehtnoba: Za vedno Wen prerinil mimo fotografov, preskočil varnostno ograjo ter planil na priljubljeno pevko in igralko. Preden ga je varnostno osebje odvleklo stran od Grande, jo je njena soigralka Cynthia Erivo zaščitila in ob tem vpila: "Pojdi stran od nje." Neljubi incident je v Singapurju sprožil val ogorčenja in medtem ko se Grande nanj javno ni odzvala, je Cynthia Erivo povedala: "Prepričana sem, da nam ni želel nič hudega, a pri takšnih stvareh nikoli ne veš."

Preberi še Drzen oboževalec Ariane Grande obsojen na devet dni zaporne kazni

Med Wenovim sojenjem je prišlo na dan, da se je po incidentu poskušal ponovno vrniti na premiero, a ga je ustavilo varnostno osebje in ga pri tem podrlo na tla. Policija ga je aretirala naslednji dan, sodišče pa zaradi motenja javnega reda obsodilo na devet dni zapora – Wen je krivdo priznal. Okrožni sodnik Christopher Goha je v izjavi za javnost povedal, da je Wen "iskal pozornost" in se motil, ko je mislil, da ga ne bodo doletele posledice.

26-letnik ima za sabo sicer že pestro zgodovino motenja koncertov in dogodkov slavnih – junija letos je v Sydneyju skočil na oder med koncertom Katy Perry.

ariana grande singapur premiera žlehtnoba napad
Naslednji članek

Luka Štigl: Nisem želel, da me rak definira

SORODNI ČLANKI

Glasba ali igra: kaj Ariano Grande čaka po Žlehtnobi?

Oboževalci zaskrbljeni za preveč vitko Ariano Grande: Ubogo dekle!

Drzen oboževalec Ariane Grande obsojen na devet dni zaporne kazni

Oboževalec preskočil ograjo in se zapodil v Ariano Grande

Ariana Grande nad Donalda Trumpa, odgovorili so ji iz Bele hiše

Po sedmih letih Ariana Grande presenetila s turnejo, glasbe ne bo obesila na klin

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lens
24. 11. 2025 12.57
Že bil priveden?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363