Možje v črnem: Globalna grožnja

Chris in Tessa sta skočila v črno obleko, da se odločno spoprimeta z največjimi sovražniki iz vesolja, ampak reševanje sveta tokrat ne bo potekalo tako gladko, saj grožnja prihaja iz notranjosti same organizacije. Vesolje se širi in nezemeljska sovražna bitja napadajo z več strani, tudi iz same organizacije MiB.

Če ne verjamete v obstoj nezemljanov, ste lahko prepričani, da ste žrtev nevralizatorja, znamenite naprave, s katerimi ti spretni agenti brišejo spomin. Možje v črnem so prav to naredili Mollyjinim staršem, in ker je njej uspelo uiti izbrisu, zdaj posveča življenje iskanju resnice o tej tajni organizaciji in o nezemljanih. Njen uporniški duh poplača leta žrtvovanj in truda, saj se naposled pridruži agentu H in zdaj skupaj z njim rešuje svet.