MTV podelil nagrade za filmske in televizijske dosežke, slavila tudi J.Lo

Po rdeči preprogi MTV-jeve podelitve so se sprehodile številne zvezde, ki so se v preteklem letu izkazale na filmskih platnih in televizijskih zaslonih. Občinstvo je s svojo prisotnostjo navdušila Jennifer Lopez , ki se je razveselila nagrade za najboljšo pesem iz filma Marry Me.

Prireditev, katere krmilo je kot voditeljica večera prevzela Vanessa Hudgens , je postregla z nagrajenci v kategorijah, ki so nekoliko drugačne od tistih, ki jih poznamo z drugih podobnih prireditev, ustvarjalci so se z njimi namreč približali mladih gledalcem. Med zmagovalci so se znašli film Spider-Man , serija Evforija , resničnostni šov Selling Sunset , nagrajena pa je bila tudi Paris Hilton , ki se je z novim kuharskim šovom uspešno vrnila na televizijske zaslone.

NAJBOLJŠI FILM

Dune

Scream

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

The Adam Project

The Batman

NAJBOLJŠA SERIJA

Squid Game

Euphoria

Ted Lasso

Inventing Anna

Loki

Yellowstone

NAJBOLJŠI IGRALEC/IGRALKA V FILMU

Lady Gaga, House of Gucci

Robert Pattinson, The Batman

Sandra Bullock, The Lost City

Timothée Chalamet, Dune

Tom Holland, Spider-Man: No Way Home

NAJBOLJŠI IGRALEC/IGRALKA V SERIJI

Amanda Seyfried, The Dropout

Kelly Reilly, Yellowstone

Lily James, Pam & Tommy

Sydney Sweeney, Euphoria

Zendaya, Euphoria

NAJBOLJŠI SUPERJUNAK

Daniel Craig, No Time to Die

Oscar Isaac, Moon Knight

Scarlett Johansson, Black Widow

Simu Liu, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Tom Holland, Spider-Man: No Way Home

NAJBOLJŠI ZLOBNEŽ

Colin Farrell, The Batman

Daniel Radcliffe, The Lost City

James Jude Courtney, Halloween Kills

Victoria Pedretti, You

Willem Dafoe, Spider-Man: No Way Home

NAJBOLJŠI POLJUB

Hunter Schafer & Dominic Fike, Euphoria

Lily Collins & Lucien Laviscount, Emily in Paris

Poopies & the snake, Jackass Forever

Robert Pattinson & Zoë Kravitz, The Batman

Tom Holland & Zendaya, Spider-Man: No Way Home

NAJBOLJŠI IGRALEC/IGRALKA V KOMIČNI VLOGI

Brett Goldstein, ted Lasso

John Cena, Peacemaker

Johnny Knoxville, Jackass Forever

Megan Stalter, Hacks

Ryan Reynolds, Free Guy

NAJBOLJŠA PESEM (V FILMU ALI SERIJI)

Here I Am (Singing My Way Home) - Jennifer Hudson

Just Look Up - Ariana Grande & Kid Cudi

Little Star - Dominic Fike

On My Way (Marry Me) - Jennifer Lopez

We Don't Talk About Bruno - ekipa Encanta

NAJBOLJŠI DOKUMENTARNI/REALITY ŠOV

Jersey Shore: Family Vacation

Love & Hip Hop: Atlanta

Selling Sunset

Summer House

The Real Housewives of Beverly Hills

NAJBOLJŠI REALITY ZVEZDNIK

Chris "CT" Tamburello - The Challenge

Chrishell Stause - Selling Sunset

Lindsay Hubbard - Summer House

Teresa Giudice - The Real Housewives of New Jersey

Willow Pill - RuPaul's Drag Race

NAJBOLJŠA POGOVORNA ODDAJA

The Daily Show with Trevor Noah

The Drew Barrymore Show

The Kelly Clarkson Show

The Late Show with Stephen Colbert

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

NAJBOLJŠI TV VODITELJ

Charlamagne Tha God

Gordon Ramsay

Kelly Clarkson

Rob Dyrdek

RuPaul: RuPaul's Drag Race

NAJBOLJŠI GLASBENI DOKUMENTAREC

JANET JACKSON.

jeen-yuhs: A Kanye Trilogy

Oasis Knebworth 1996

Olivia Rodrigo: Driving home 2 u

The Beatles: Get Back