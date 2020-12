MTV podelil nagrade za 'najboljše vseh časov' iz sveta filma in televizije

Epidemija koronavirusa je prinesla v svetu filma in glasbe kar nekaj sprememb. Veliko produkcij se je zaradi grožnje množičnih okužb ustavilo, zato je tudi podelitev različnih nagrad letos drugačno kot smo ga vajeni. MTV je podelil nove nagrade, tokrat nagrade, s katerimi so se posvetili vsem 'najboljšim vseh časov'. V devetih kategorijah so izbrali devet zmagovalcev.

MTV se je z novimi nagradami poklonil najbolj legendarnim filmom in prizorom.

V 90-minutni prireditvi, ki jo je vodila pevka in igralka Vanessa Hudgens, so podelili devet različnih nagrad, ki so dobile naziv 'najboljši vseh časov'.Med drugim so izbrali najboljši poljub vseh časov, najboljšega komika vseh časov, najboljši ples vseh časov in druge. Seznam nominirancev ni bil predstavljen pred podelitvijo, nagrade so dobili le izbranci, ki si zaslužijo laskavi naziv televizijskega in filmskega udejstvovanja.

Nagrade so letos poimenovali kar GOAT, kar v prevodu sicer pomeni 'koza', a je to le kratica za 'greatest of all times' oziroma 'najboljši vseh časov'. Ali bodo podobno podelitev nagrad imeli tudi drugo leto in je to novost MTV-ja, za enkrat še ni jasno. Sicer MTV poleg glasbenih nagrad vsako leto podeljuje tudi filmske nagrade, kjer imajo več kot 15 različnih kategorij. SEZNAM NAGRAJENCEV: Najboljši ples: Kevin Bacon v filmu Footlose "Ne morem verjeti. Tako zelo sem navdušen, da sem prejet GOAT za moj ples izpred mnogih let. Resnično sem počaščen," je povedal Kevin Bacon in se zahvalil režiserju, producentom in učitelju plesa, s katerimi je sodeloval v filmu Footlose.

Najboljši komik: Kevin Hart "Hvala MTV, zelo vas cenim. Najboljši komik, hvala! Hvala vsem mojim oboževalcem, ki me podpirajo že skoraj 20 let," je ob novi nagradi povedal Kevin in dodal, da brez oboževalcev ne bi bilo njega.

Dinamični duo: Drew Barrymore in Adam Sandler (filmi: Poročiva se, 50 prvih zmenkov, Pa ne že spet ti!) "Tukaj sva Adam, spet skupaj, čeprav v resnici zelo daleč eden od drugega," je povedala Drew Adamu, ko sta se preko spleta javila in zahvalila za nagrado. "Videti je, da nama MTV podeljuje nagrado za najbolj dinamičen duo, kako krasno je to?" Drew se je Adamu zahvalila za odlično sodelovanje in film v vsakem desetletju zadnjih 30 let, Adam pa jo je spomnil, da je letos nastopilo novo desetletje in da je čas za nove dogodivščine.

Kraljica krikov: Jamie Lee Curtis "Počaščena sem, da sem dobila to nagrado. Tako sem navdušena! Rada bi se zahvalila vsem oboževalcem, MTV-ju in seveda oboževalcem grozljivk," je povedala igralkaJamie Lee Curtis v videu, kjer je pred kamero povabila tudi legendarni lik iz Halloweena, morilca Michaela Mayersa.

Legendarni poljub: Sarah Michelle Gellar in Salma Blair v filmu Podle igre IgralkiSarah Michelle Geller in Selma Blair sta se za nagrado najbolj legendarnega filmskega poljuba zahvalili skupaj. In poljub želeli tudi ponovno uprizoriti, a ga zaradi epidemije nista smeli. Med njima je bil steklo, ki ju je ločevalo. Več v videu spodaj.

Srce parajoč razhod para: Jason Segel in Kristen Bell v filmu Pozabi Saro "Hej, vsi skupaj, hvala za to nagrado. Zelo sva vesela in vesel sem, da sem lahko spet 'združen s Sarah," je povedal Jason, Kristen, ki je v filmu igrala Sarah pa je povedala: "Kristen mi je ime, Kristen. Okej, kakorkoli že. Hvala za nagrado, vesela sem, da sem lahko sodelovala z Jasonom."

Ženska junakinja: Gal Godet kot Wonder Woman "Najlepša hvala za to čast, da sem lahko postala prva nagrajenka zlate nagrade GOAT za žensko junakinjo. Igrati ta lik je ena večjih časti mojega življenja. Wonder woman mi pomeni zelo veliko in vem, kako radi jo imajo njeni oboževalci. Ta sem lahko del njene zapuščine, je resnično nekaj posebnega," je povedala igralka Gal Godet.

Heroj vseh časov: Chadwick Boseman v Črnem panterju Nagrado pokojnemu Chadwicku Bosemanu sta 'podelila' igralca Robert Downey Jr. in Don Cheadle.Zahvalila sta se mu za njegovo zapuščino in za njegovo legendarno vlogo v filmuČrni panter. "Vsakič, ko je stopil pred kamero, je navdihnil vse navzoče na snemanje. Z vsako vlogo je ustvaril nove skupine oboževalcev. Imel je neverjetno zmožnost združevanja ljudi," je povedal Don, Robert pa je dodal:"Vsi Maščevalci smo dobili priložnost utelesiti lik, ki je pustil pečat. Gospod Boseman pa je resnično prikazal, kaj pomeni biti superjunak."

Od ničle do junaka: William Zabka kot Johnny Lawrence, zlobnež v filmu Karate Kid "MTV me je imenoval za kozo (goat, op. p.)? Kozo? Vašega neumnega programa ne gledam že od leta 1985. Tehnično, si ga nisem mogel privoščiti,"se je pošalil William, preden so mu voditelji pojasnili, kaj 'goat' pomeni in šele ko je 'ugotovil', da je dobil nagrado, se je zanjo iskreno zahvalil.

